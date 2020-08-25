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Aktüel Filipinler'deki bombalı saldırılarda ölü sayısı 15'e yükseldi
Aktüel

Filipinler'deki bombalı saldırılarda ölü sayısı 15'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 05:28:22 -
Filipinler'deki bombalı saldırılarda ölü sayısı 15'e yükseldi

KUALA LUMPUR (AA) - Filipinler'in güneyinde bir saat arayla meydana gelen iki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Patlamaların yaşandığı Sulu eyaletine bağlı Jolo kentinin polis biriminden yapılan açıklamada, bugün olay yerinde bir askerin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtilirken saldırıyı terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Seyyaf'ın planladığına dair iddiaların araştırıldığı kaydedildi.

Filipinler'de dün art arda meydana bombalı saldırılardan ilki, Jolo kentindeki bir iş hanı önünde, motosiklete yerleştirilen el yapımı bombasının infilak ettirilmesiyle gerçekleşmişti. İlk belirlemelere göre 5 asker ve 6 sivil hayatını kaybetmişti.

İkinci bombalı saldırı da ilk patlamanın yaşandığı yerin yakınlarındaki bir sokakta, intihar bombacısı bir kadının üzerindeki bombayı patlatmasıyla meydana gelmişti. Olayda intihar bombacısı dahil bir asker ve bir polis hayatını kaybetmişti.

Basına açıklama yapan Batı Mindanao Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Corleto Vinluan, eylemleri planlayan kişinin Ebu Seyyaf lideri Hatib Sawadjaan'ın yeğeni Mundi Sawadjaan olduğunu öne sürmüştü.


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