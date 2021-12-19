  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yalancı Ahmet Akın utanmadan aynı yalanda ısrar ediyor!

Maden ocağında göçük! Bakan Koca yaralı sayısını açıkladı

Böyle skandal görülmedi: ‘Tecavüz’ olayı üzerinden ittifak yaptılar!

JP Morgan, Türk Lirası işlemlerini sonlandırdı

Maden ocağındaki göçüğün ardından Bakan Dönmez'den ilk açıklama!

Maden ocağında göçük! Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı

Bengi Başer'den 'yok artık' dedirten 'aşı' itirafı! Beyinde "mini minnacık" pıhtılar atabilirmiş ama önemli değilmiş

DEVA’lı ismin ‘ikiyüzlü’ tavrı ‘pes’ dedirtti: Hem mağduru oynadı ve hem de mağduriyeti yok eden AK Parti’ye çaktı!

İşte SİHA raporu! O ülkelerde bakın kaç "cesed"i var

Rus pilottan şok “Bayraktar” itirafı! Lehimize sonuçlanmaz
Dünya Filipinler'de ölü sayısı 100'ü geçti
Dünya

Filipinler'de ölü sayısı 100'ü geçti

Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 100'ü geçti.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 12:11:00 -
Filipinler'de ölü sayısı 100'ü geçti

Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nda yaşamını yitirenlerin sayısının 100'ü geçtiği açıklandı.

Bohol Bölge Valisi Arthur Yap, pazar günü tayfun kaynaklı 63 ölüm daha rapor edildiğini ve toplam can kaybının 112'ye yükseldiğini söyledi.

Bilgi istediği 48 belediye başkanından 33'ünden sayı alabildiğini duyuran Vali Yap, can kaybı sayısının artmasının da muhtemel olduğunu kaydetti.

Yap, vilayet idari sınırları içerisindeki belediye başkanlarına acil yardım çalışmalarına destek olmaları ve halkın gıda, su gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaları talimatı verdi.

Ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerini harabeye çeviren Rai Tayfunu'ndan 780 bin kişi etkilenirken, 300 bin kişi de tahliye edildi. Ancak hızı saatte 195 kilometreyi bulan tayfunda dün 30'dan fazla kişi can verdi.

Bölgede incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu.

Ülkeyi vuran en ölümcül tayfun olarak bilinen Haiyan nedeniyle 2013'te 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

Kaynak: Euronews

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay