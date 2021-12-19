Filipinler'de ölü sayısı 100'ü geçti
Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 100'ü geçti.
Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nda yaşamını yitirenlerin sayısının 100'ü geçtiği açıklandı.
Bohol Bölge Valisi Arthur Yap, pazar günü tayfun kaynaklı 63 ölüm daha rapor edildiğini ve toplam can kaybının 112'ye yükseldiğini söyledi.
Bilgi istediği 48 belediye başkanından 33'ünden sayı alabildiğini duyuran Vali Yap, can kaybı sayısının artmasının da muhtemel olduğunu kaydetti.
Yap, vilayet idari sınırları içerisindeki belediye başkanlarına acil yardım çalışmalarına destek olmaları ve halkın gıda, su gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaları talimatı verdi.
Ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerini harabeye çeviren Rai Tayfunu'ndan 780 bin kişi etkilenirken, 300 bin kişi de tahliye edildi. Ancak hızı saatte 195 kilometreyi bulan tayfunda dün 30'dan fazla kişi can verdi.
Bölgede incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu.
Ülkeyi vuran en ölümcül tayfun olarak bilinen Haiyan nedeniyle 2013'te 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.
Kaynak: Euronews