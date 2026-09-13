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Dünya Filipinler'de feribot yangınında can kaybı 76'ya yükseldi, 13 kişi kayıp
Dünya

Filipinler'de feribot yangınında can kaybı 76'ya yükseldi, 13 kişi kayıp

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Filipinler'de feribot yangınında can kaybı 76'ya yükseldi, 13 kişi kayıp

Filipinler Sahil Güvenliği, ülke açıklarında yolcu feribotunda 10 Eylül'de çıkan yangında 41 kişinin daha cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Filipinler Sahil Güvenliği, ülke açıklarında yolcu feribotunda 10 Eylül'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, yangın nedeniyle hayatını kaybeden 41 kişinin daha cesedine ulaşıldığı belirtildi. Kayıp 13 kişiden ise henüz haber alınamadığı aktarıldı.

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