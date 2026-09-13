Filipinler'de feribot yangınında can kaybı 76'ya yükseldi, 13 kişi kayıp
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Filipinler Sahil Güvenliği, ülke açıklarında yolcu feribotunda 10 Eylül'de çıkan yangında 41 kişinin daha cesedine ulaşıldığını bildirdi.
Filipinler Sahil Güvenliği, ülke açıklarında yolcu feribotunda 10 Eylül'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini açıkladı.
Açıklamada, yangın nedeniyle hayatını kaybeden 41 kişinin daha cesedine ulaşıldığı belirtildi. Kayıp 13 kişiden ise henüz haber alınamadığı aktarıldı.