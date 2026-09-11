Filipinler’de can yakan facia: Feribot yangınında ölü sayısı 35’e çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Filipinler açıklarında yolcu feribotunda dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. 54 kişiden ise hala haber alınamıyor.
Yetkililer, Filipinler açıklarında yolcu feribotunda dün çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.
Yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini belirten yetkililer, 54 kişiden halen haber alınamadığı bilgisini paylaştı.
Başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine giden yolcu feribotunda dün belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.