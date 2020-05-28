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Filipinler'de Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde Kovid-19 tecrit merkezi açıldı

Ülkede Kovid-19 vakalarında şimdiye kadarki en yüksek günlük artış görüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:39:44 -
Filipinler'de Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde Kovid-19 tecrit merkezi açıldı

ANKARA (AA) - Filipinler'de Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tecrit merkezi açıldı.

Bangsamoro Geçiş Hükümetinin Başkanı ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi Lideri Hacı Murat İbrahim, tecrit merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, 40 günde inşa edilen 100 yataklı tesisin 414 bin dolara mal olduğunu belirtti.

İbrahim, binanın, en kötü senaryoya hazır olmak için inşa edilen tesislerden sadece biri olduğunu söyledi.

Bölgede, Kovid-19 vaka sayısı 23'e yükselirken, salgın dolayısıyla 4 kişi hayatını kaybetti.

- Filipinler'de bugüne kadarki en fazla günlük artış görüldü

Öte yandan, Filipinler'de Kovid-19 vakalarında şimdiye kadarki en yüksek günlük artış görüldü.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 539 Kovid-19 vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 15 bin 588'e yükseldiği bildirildi.

Ülke genelinde salgın dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 921'e çıktı.

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