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Dünya

Filipinler'de 6.7 büyüklüğünde deprem oldu

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de Bicol bölgesinde 6.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 05:05:00 -
Filipinler'de 6.7 büyüklüğünde deprem oldu

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından verilen bilgiye göre, Filipinler'in Bicol bölgesinde 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Masbate kentinin 60 kilometre güneydoğu açıkları olduğu bildirildi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde oluştu. Şimdiye kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) ise meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.5 olarak açıklarken, tsunami alarmı verilmedi.

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