  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2020-07-27 21:55:08 -
Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Filipinler'in doğusunda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, merkez üssü ülkenin doğusundaki Caraga bölgesine bağlı Surigao Del Sur kentinin açıkları olarak belirtilen depremin yerin 65 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Büyüklüğü 6 olarak ölçülen depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığıyla ilgili henüz bilgi paylaşılmazken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 5,8 olarak açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı