Filipin ve Çin gemileri çarpıştı

AFP'nin haberine göre Filipinler bugün yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi'nde dün, Çin sahil güvenlik görevlileri ile yaşanan çarpışmada bir donanma subayının ağır yaralandığını bildirdi.

Filipin ordusundan yapılan açıklamada: "Filipin Donanmasının bir personeli, rotasyon ve ikmal görevi sırasında Çin Sahil Güvenliğinin neden olduğu kasıtlı bir çarpışma sonrasında ciddi şekilde yaralanmıştır" denildi.

Çin Sahil Güvenliği ise bir Filipin gemisinin, dün Güney Çin Denizi'nde Manila ve Pekin arasında ihtilaflı olan Spratly Adaları yakınlarında bir Çin gemisiyle çarpıştığını duyurdu.

Sahil Güvenlik açıklamasında: "Filipin ikmal gemisi, Çin tarafından gelen birçok uyarıyı dikkate almayarak, Çin gemisine profesyonel olmayan bir şekilde yaklaşmış ve çarpışmaya neden olmuştur" ifadeleri yer aldı.

Pekin, tekneyi Spratly Adalarında bulunan ikinci Thomas Atolü'nün Çince adı olan "Renai Atolü yakınlarındaki sulara yasadışı olarak girmekle" suçladı.

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Açıklamada "Çin Sahil Güvenliği yasalara uygun olarak Filipin gemisine karşı yasalara uygun olarak harekete geçmiştir" denildi.

Manila ve Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki toprak anlaşmazlıklarının uzun bir geçmişi var, ancak gerginlikler son 18 ayda tırmanış gösterdi.

Çin, diğer ülkelerin denizdeki iddialarını görmezden geliyor ve bu sulardaki yayılmacı iddialarının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirten uluslararası kararı da görmezden geliyor.

Tartışmalı mercan resiflerinin yakınında Çin ve Filipin gemileri arasında yaşanan çatışmalar, deniz üzerinde ABD ve diğer müttefiklerin de dahil olabileceği daha geniş bir çatışma korkusunu artırdı.