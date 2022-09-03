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Spor Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda yarın ABD ile karşılaşacak
Spor

Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda yarın ABD ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda yarın ABD ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 10:31:00 -
Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda yarın ABD ile karşılaşacak

Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak karşılaşma, TSİ 18.30'da başlayacak.

Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda İtalya, Çin ve Kanada'nın yer aldığı E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda son 16 turuna kaldı.

Milli takım, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı bu şampiyonadaki performansıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya da hak kazandı.

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