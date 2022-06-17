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Spor "Filenin Efeleri" Dörtlü Final'de sahne alacak
Spor

"Filenin Efeleri" Dörtlü Final'de sahne alacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'deki ilk maçında yarın Hırvatistan ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 12:20:00 -
"Filenin Efeleri" Dörtlü Final'de sahne alacak

Hırvatistan'ın Varazdin kentindeki Şehir Spor Salonu'nda düzenlenecek Dörtlü Final'de ev sahibi Hırvatistan ile Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna ve Çekya mücadele edecek. Yarı finalde Hırvatistan-Türkiye ve Çekya-Ukrayna maçları yapılacak.

Organizasyonda yarın önce Çekya ile Ukrayna finale yükselebilmek için karşılaşacak. Müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak. Günün ikinci maçında ise ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan karşısına çıkacak. Müsabakada ilk servis TSİ 21.00'de atılacak.

Turnuvanın finali ve üçüncülük maçları 19 Haziran Pazar günü oynanacak.

Altın Lig'de grup aşamasında A Grubu'nda yer alan Türkiye, Portekiz ve Slovakya ile yaptığı 4 maçı da kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı. A Milli Takım, 2019 ve 2021'de şampiyon olduğu organizasyonda üst üste 3. zaferini arayacak.

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