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Aktüel

Fildişi Sahili eski başbakanı 20 yıl hapse mahkum edildi

2020-04-28 21:58:04 -
Fildişi Sahili eski başbakanı 20 yıl hapse mahkum edildi

ANKARA (AA) - Fildişi Sahili eski başbakanı Guillaume Soro, zimmetine para geçirme ve kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı davada, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'da sürgünde bulunan Soro'ya, gıyabında yapılan yargılamada, 20 yıl hapis cezası ve 4,5 milyar CFA Frangı (yaklaşık 53 milyon Türk lirası) para cezası verildi.

Soro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut Başbakan lassane Ouattara'yı diktatörlükle suçlayarak, kararın siyasi olduğunu iddia etti.

Guillaume Soro, Ouattara'nın, ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığını engellemeye çalıştığını da ileri sürdü.

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