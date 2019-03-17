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Fikret Yeni’den "katlı otopark" projeleri

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, Seyhan’ı marka yapacak projeleri arasında, trafik yoğunluğu nedeniyle yaşanan otopark sorununa, katlı otoparklarla köklü çözüm getireceklerini söyledi.

17 Mart 2019 Pazar 12:41
Fikret Yeni’den "katlı otopark" projeleri

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, Seyhan’ı marka yapacak projeleri arasında, trafik yoğunluğu nedeniyle yaşanan otopark sorununa, katlı otoparklarla köklü çözüm getireceklerini söyledi.


Fikret Yeni, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen mitinglerde, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve esnaf ziyaretleri ile mahalle gezilerinde, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar Seyhan’ın tamamını kapsayacak projelerini anlatmaya devam etti.


‘’Türkiye’nin Yeni Markası Seyhan’’ olacak sloganıyla dergi kalitesinde özel olarak hazırlanan katalogda tüm detaylarıyla yer alan projeleri Sosyal medya hesaplarında yayınlanan, katıldığı televizyon ve radyo programlarında da bunları bir bir anlatan Fikret Yeni, toplumun her kesimine yönelik hizmet üretecek nitelikte belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi.


Fikret Yeni, her kesimin görüş ve önerileri de dikkate alınarak ortaya çıkarılacak projeleri arasında, her geçen gün ihtiyacı artan otopark sorununa da çözüm bulacak planlamaları olduğunu vurgulayarak, ‘’Özellikle ticaret ve iş yerlerinin yoğun olduğu kent merkezi ve yakın çevresindeki mahallelerde trafik yoğunluğu nedeniyle vatandaşlarımızın sıkıntı çektiği otopark sorununu, katlı otoparklarla çözeceğiz. Bu amaçla ilk etapta Reşatbey, Kurtuluş, Kayalıbağ ve Gazipaşa mahallelerimizde ortalama 2 bin metrekarelik alanlarda katlı otoparklar yapacağız. Otoparklar, 700 ila bin araçlık kapasitelere sahip olacak. Biz, projelerimizi bugüne göre değil, en az 20 yıl sonrasını düşünerek hazırladık’’ dedi.



Projelerin çoğunda açık ve kapalı otopark var


Fikret Yeni, alanında uzman ekip arkadaşlarıyla Seyhan’ın 96 mahallesini kapsayacak şekilde hazırlanan 108 vizyon projelerinin birçoğunda, kapalı ve açık otoparklar yer aldığına da dikkati çekti.


Tepebağ, Tema Park, Kampüs Seyhan, Kongre Merkezi, Modern Mikro Sanayi, Aile Yaşam Merkezi, Çocuk Şehri, Amatör Futbol Kulüpleri Kompleksi, Spor Parklar, STK Plaza ve Atölye, Refakat Otel ve Taziye Evi gibi projelere bakıldığında otopark ayrıntısının görülebileceğini dile getiren Fikret Yeni, ‘’Bu projelerimizdeki otoparklar da, öyle 200-300 değil, 700 ila bin araç kapasiteli olacak. Katlı otopark sayısı da, imar düzenlemeleri ve kentsel dönüşüm çalışmaları paralelinde artacak’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:41
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