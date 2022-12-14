Fikret Bila bu anayasa teklifinden çok kormuş!
Halk TV yazarı Fikret Bila, AK Parti'nin Anayasaya değişikliği teklifine ilişkin yazısında İslam dini açısından korktuklarını kaleme aldı.
Yeniakit.com.tr
Halk TV yazarı Fikret Bila, AK Parti'nin başörtüsü hakkını kapsayan Anayasa değişikliğine ilişkin korkularını sıraladı.
CHP'nin yarı resmi yayın organının yazarı Fikret Bila, 28 Şubatçı ağzı ile konuşarak, şu ifadeleri kullandı:
Hükümetin başörtüsüne yönelik anayasa teklifi kabul edilirse, yarın öbür gün laikliğe aykırı olarak çarşaflı yargıçlar, takkeli sakallı askerler ve şalvarlı öğretmenler görebiliriz.