  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Fikret Bila bu anayasa teklifinden çok kormuş!
Medya

Fikret Bila bu anayasa teklifinden çok kormuş!

Halk TV yazarı Fikret Bila, AK Parti'nin Anayasaya değişikliği teklifine ilişkin yazısında İslam dini açısından korktuklarını kaleme aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 23:41:00 -
Fikret Bila bu anayasa teklifinden çok kormuş!

 Yeniakit.com.tr 

Halk TV yazarı Fikret Bila, AK Parti'nin başörtüsü hakkını kapsayan Anayasa değişikliğine ilişkin korkularını sıraladı.

CHP'nin yarı resmi yayın organının yazarı Fikret Bila, 28 Şubatçı ağzı ile konuşarak, şu ifadeleri kullandı:

Hükümetin başörtüsüne yönelik anayasa teklifi kabul edilirse, yarın öbür gün laikliğe aykırı olarak çarşaflı yargıçlar, takkeli sakallı askerler ve şalvarlı öğretmenler görebiliriz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23