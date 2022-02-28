Fıkrasına gülünmeyen adamı hatırlattı: Güldür Güldür'de güldürmeyen sahne
Show TV’nin reytinglerde sürünen programı Güldür Güldür’ün son bölümünde doğalgaz faturaları konu edildi. Basit söylemlerle espri yapılmaya çalışılırken seyircinin de laf olsun diye gülmesi dikkat çekti. Bu sahne, fıkrasına gülünmeyen adamı hatırlattı.
Güldür Güldür’ün son bölümünde doğal gaz faturalarına yapılan zamlar eleştirildi.
Onur Buldu isimli oyuncunun sıradan bir söylemle espri yapmaya çalıştığı görülürken, seyircinin de zorlama bir şekilde gülmesi dikkat çekti.
Doğalgaz faturalarındaki yüksek fiyatlar “Bolu’daki kütük evi şöminede yaksak daha uygun” sözleriyle eleştiri konusu yapıldı.
Malum medya ise Güldür Güldür'ün reklamını yaparak sözde sahneyi köpürttü.
Öte yandan sözkonusu sahne, fıkrasına gülünmeyen adamı hatırlattı.