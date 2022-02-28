  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Fıkrasına gülünmeyen adamı hatırlattı: Güldür Güldür'de güldürmeyen sahne
Medya

Fıkrasına gülünmeyen adamı hatırlattı: Güldür Güldür'de güldürmeyen sahne

Show TV’nin reytinglerde sürünen programı Güldür Güldür’ün son bölümünde doğalgaz faturaları konu edildi. Basit söylemlerle espri yapılmaya çalışılırken seyircinin de laf olsun diye gülmesi dikkat çekti. Bu sahne, fıkrasına gülünmeyen adamı hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 00:38:00 -

Güldür Güldür’ün son bölümünde doğal gaz faturalarına yapılan zamlar eleştirildi.

Onur Buldu isimli oyuncunun sıradan bir söylemle espri yapmaya çalıştığı görülürken, seyircinin de zorlama bir şekilde gülmesi dikkat çekti.

Doğalgaz faturalarındaki yüksek fiyatlar “Bolu’daki kütük evi şöminede yaksak daha uygun” sözleriyle eleştiri konusu yapıldı.

Malum medya ise Güldür Güldür'ün reklamını yaparak sözde sahneyi köpürttü.

Öte yandan sözkonusu sahne, fıkrasına gülünmeyen adamı hatırlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay