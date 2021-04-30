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Gündem Fıkramısın sen TESK başkanı? Genelgeyi tersinden okuyor!
Gündem

Fıkramısın sen TESK başkanı? Genelgeyi tersinden okuyor!

Akit TV’de Murat Alan’ın sunduğu ve Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun gündemi yorumladığı Manşetlerin Dili programında TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in 17 günlük kısıtlama döneminde alkol satışına devam edeceklerini duyurduğu skandal açıklaması konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 12:44:00 - 2021-04-30 12:55:40

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde alkolle ilgili herhangi bir yasak olmadığını ifade ederek alkol satışına devam edileceğini açıkladı. Palandöken bu çıkışıyla Eşeğe ters binen Nasrettin Hocayı aratmadı .

Palandöken’in skandal açıklaması Akit TV’de Murat Alan’ın sunduğu ve Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun gündemi yorumladığı Manşetlerin Dili programında konuşuldu.

Palandöken’in genelgeyi tersinden okuduğunu belirterek tepki gösteren Ali Karahasanoğlu, genelgede nalburların da geçmediğini ancak bunun açık olacakları anlamına gelmediğini söyledi. Genelgede kısıtlama döneminde faaliyet gösterecek iş yerlerinin sıralandığını hatırlatan Karahasanoğlu, bu iş yerleri arasında Tekel bayilerinin geçmediğinin altını çizdi.

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