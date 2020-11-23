  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fikirtepe'de kentsel dönüşüm nasıl olacak?
Gündem

Fikirtepe'de kentsel dönüşüm nasıl olacak?

Fikirtepe'de yapılması planlanan kentsel dönüşüm faaliyetlerinin son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılacağı duyuruldu. İstanbul’un Anadolu yakasındaki ilçesi Kadıköy sınırları içinde yer alan Fikirtepe semtinde yürütülecek kentsel dönüşüm faaliyetine ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Fikirtepe'de kentsel dönüşüm nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-23 16:34:00 -
Fikirtepe'de kentsel dönüşüm nasıl olacak?

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur." açıklamasında bulundu. Bakan Kurum, "Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz." dedi.

Fikirtepe'de kentsel dönüşüm nasıl olacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur." açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum Fikirtepe için, "Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz." dedi. Bakan Kurum, Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek suretiyle, Aralık ayında yeni planları askıya çıkaracağız. Konutları, devlet güvencesiyle biz yapacağız." diye konuştu.

Yatırım değeri 5 milyar lira

Bakan Kurum, "60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'nin yatırım değeri yaklaşık 5 milyar lira olacak. 1,5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan projeye inşallah hızlı şekilde başlayıp etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarafını seçti... Putin'den Ermenistan'ı yerle bir edecek açıklama!
Dünya

Tarafını seçti... Putin'den Ermenistan'ı yerle bir edecek açıklama!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ermenistan'ı yıkacak bir açıklama daha geldi. Putin, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan topraklarının ayrı..
Olay iddia! Melih Gökçek fena bombaladı: “Mansur Yavaş’ın uykuları kaçacak”
Siyaset

Olay iddia! Melih Gökçek fena bombaladı: “Mansur Yavaş’ın uykuları kaçacak”

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Gökçek, "45 mil..
Türkiye bunu bekliyor! Nükleer santral 2023’e yetişir
Teknoloji

Türkiye bunu bekliyor! Nükleer santral 2023’e yetişir

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Akkuyu’da inşaatı süren nükleer santralin Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, “2023’e kadar ilk üniteni..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay