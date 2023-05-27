Fikirde Birlik Platformu Başkanı Kürşat Mican LGBT mağduru ailelerle buluştu! Sapkınlığı destekleyen siyasilere zor soru

Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı ve Fikirde Birlik Ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, evlatları LGBT tuzağına düşen ailelerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Mican, kendilerine ulaşan mağdur ailelerin dramına ses oldu. "Ülkemizde ve dünyada LGBT propaganda faaliyetleri ve dayatması öyle bir hal aldı ki adeta ne girmediği bir hane, ne de zihnen zehirlemediği, kafasını bulandırmadığı bir çocuk kaldı!" diyen Mican, "İlim irfan yurdu Anadolu coğrafyamızın güzel ve seçkin insanları ailelerini ve çocuklarını dört bir yandan kuşatan, insan soyunun devamlılığını tehdit eden, kitle iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanarak hızla yayılımını sürdüren küresel LGBT lobisinin tüm faaliyetlerinin ülkemizde yasaklanması için feryat ediyor. Ve artık bu mağduriyetin görülmesini, seslerinin en yetkili mercilerce duyulmasını istiyor." ifadelerini kullandı.

Evlatları bu tuzağa düşen ailelerin sorunlarını anlatan Kürşat Mican, "Bize ülkemizin dört bir tarafından aileler ulaşıyor. Çocuklarının medya, sosyal medya platformları, filmler, çizgi filmler, kitaplar, bilgisayar oyunları, videolar yoluyla zihinsel karmaşaya düşürüldüğünü ve bir çoğunun ısrarla cinsiyet değiştirmek istediğini, onları bu istekten vazgeçirmekte zorlandıklarını belirtiyorlar. Aileler ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar, ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar, çocuklarını korumakta zorlandıklarını ve onları kaybetmek üzere olduklarını ifade ediyorlar. Çocuklarının bu sapkın akımın propaganda faaliyetlerinden korunması için yetkililerden ivedilikle önlem alınmasını istiyorlar." şeklinde konuştu.

Sapkınlık destekçisi siyasi partilere de seslenen Mican, "Bu sapkın LGBT lobisine arka çıkan, sahiplenen siyasi liderlere de seslenerek; sizlerin de evlatları var, sizin çocuğunuz cinsiyet değiştirse, hem cinsiyle evlense yüreğiniz kaldırır mı? Artık kendi siyasi çıkarlarınız için çocuklarımızı, nesillerimizi, aile yapımızı ve toplumsal geleceğimizi ateşe atmaktan vazgeçin, diyorlar." ifadelerini kullandı.

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'Aileler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istiyor'

Ailelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme taleplerini de aktaran Mican, şöyle devam etti:

Kıymetli Basın Mensupları buradaki anneler başta olmak üzere ülkemizin birçok yerinden Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a mağduriyetlerini dile getirerek, mektup yazan anneler mektuplarını en kısa zamanda Cumhurbaşkanımıza kendileri iletmek istiyorlar. Sizin aracılığınızla da bu isteklerini duyurmuş olalım ve annelerin randevu talep ettiklerini belirtelim.

Fikirde Birlik Platformu olarak küresel LGBT lobisiyle mücadelelerine dikkat çeken Mican, "Malumunuz olduğu üzere biz uzun yıllardır LGBT propaganda ve dayatmasının durdurulmasına yönelik birçok faaliyet gerçekleştirdik. Araştırmalarımıza göre emperyalistler tarafından küresel çapta çok ciddi şekilde fonlanan ve desteklenen LGBT lobilerinin faaliyetleri eğer durdurulmaz ve gereken önlemler alınmazsa 5 yıl içinde tüm dünyada bir dip dalga bekleniyor, ‘LGBT salgınında patlama’ bekleniyor. Küresel emperyalistler dünyanın her noktasında Transhümanizm denilen tüm sınırların ortadan kalktığı, insanın biyolojik müdahalelerle, çeşitli teknolojiler vasıtasıyla değiştirilmesi ve dönüştürülmesini içeren akımla, üremeyi durdurarak tek tip insan yani ‘nötr insan’ oluşturma gayesiyle cinsiyetsizleştirme projesini başlattılar." dedi.

"Ergenler baskın kültürün hegemonyasıyla akın akın cinsiyet değiştirme ameliyatlarına koşuyor." uyarısında bulunan Mican, "Batı’da küçücük çocuklar trans bireyler olmaları için teşvik ediliyor. Ana okullarında ve ilkokullarda çocuklara cinsiyetinden memnun musun, diye sinsi sorular sorularak kafaları bulandırılıyor. Bu ameliyatlar egemen güçler tarafından fonlanarak dünyanın her yerinde ücretsiz yapılıyor. Batı’da bu tür ameliyatlar için ebeveyn izni gerekmiyor. Anne ve babalar engel çıkarırsa çocuk aileden alınıyor. Maalesef ülkemizde de birçok gencimiz bu ameliyatlara rağbet göstermeye başladı. Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak için çok sayıda gencimiz sırada bekliyor. Maliyeti oldukça kabarık olan bu ameliyatların ücretsiz oluşu kafası karışmış gençlere çok cazip geliyor." diye konuştu.

Aileye duyarlı vatandaşlara çağrı!

Kürşat Mican, aileye duyarlı vatandaşlara şöyle seslendi: Bütün bu veriler ve daha birçok veri ailelerin, yeni nesillerin ve tüm insanlığın çok ciddi bir tehlikeyle karşıya karşıya kaldığını gösteriyor. Üremenin tamamen ortadan kalkması ve mevcut insanların da hastalıklı ve bunalımlı bireylere dönüşmesi için beşeriyet hızla ‘cinsiyet karmaşasına’ doğru itiliyor. Buradan çağrımız dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun tüm insanlık hep birlikte ‘insan soyunun devamlılığı için el ele’ sloganıyla bu tehlikeyi bertaraf etmek için acilen ayağa kalkmalıdır. Bütün anneler, babalar çocuklarına uzanan bu vahşi ellere engel olmak için harekete geçmelidir! Bütün devletler bu sapkın akımdan toplumlarını korumak için en üst düzeyde alarma geçmeli, hızla önlem almalıdır!

Fikirde Birlik Platformu Başkanı Kürşat Mican sözlerini şöyle tamamladı: Hepimiz ailemizin ve insan neslinin devamı için bir 'soykırım projesi' olan LGBT akımını durdurmak ve insan nesline sahip çıkmak zorundayız. Çünkü bu mesele tüm insanlığın ortak sorunu, tüm insanlığın istikbal meselesidir.