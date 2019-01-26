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Fıkıh! Sınav için ramazan orucu terk edilebilir mi?

İslam'ın beş temelinden biri olan Ramazan orucunu tutuyorsak sınavı bahane etmemeli, orucumuza sıkı sıkıya bağlanmalıyız.

26 Ocak 2019 Cumartesi 12:44
Fıkıh! Sınav için ramazan orucu terk edilebilir mi?

Oruç; ramazan orucuysa başka, nafile oruçlardan biriyse başka durumdadır. Ertesi gün girilecek sınav için nafile oruç terk edilebilir. Ramazan-ı şerif orucu ise İslam’ın beş temelinden biridir. Bu temelle oynanabilecek güç ve değerde bir kazanç olamaz. Zaten öğleden önce yapılıp bitecek bir sınav için birkaç saat yememeyi büyütmenin ve şeytanın kışkırtmasıyla kendimizi aldatmanın da manası yoktur.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 12:44
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YORUM YAZ

  • AhmedAhmed41 dk önce
    Uydurma "sınav" kelimesi yerine, "imtihan" kelimesini kullanalım lutfen.

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