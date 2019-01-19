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Fıkıh! Duanın kabul olması için nasıl niyet etmeliyiz?

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Herhangi biriniz acele etmedikçe duası kabul edilir. (Kul acele ederek) Rabbime kaç defa dua ettim de duamı kabul etmedi, der.”

19 Ocak 2019 Cumartesi 12:20
Fıkıh! Duanın kabul olması için nasıl niyet etmeliyiz?

Dua ettiğimizde duamıza bir cevabın gelmesi Dua bir ibadettir, umutla ve heyecanla yapılır, üzerine tartışılmaz.

Namaz da ibadettir dua da. Namazı kıldığımız zaman şartlarını yerine getirerek bir ibadet yaptığımızı düşünüp kabul edileceğini umduğumuz gibi dua için de böyle düşünürüz. Rabbimiz dua etmemizi istemiştir, biz de dua ederiz.

Kabul olup olmadığıyla ilgili tartışabildiğimiz bir dua, dua olmaktan çıkar.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 12:20
  1. Dua
  2. Namaz
  3. Duanın kabul olması için nasıl niyet etmeliyiz?

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