Fıkhi Bilgi Üretiminde Çok Mezhepli Yaklaşım Çalıştayı

‘Fıkhi Bilgi Üretiminde Çok Mezhepli Yaklaşım’ başlıklı çalıştayın sunuculuğunu İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Ahmet Numan Ünver üstlendi. Açılış konuşmalarını SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, İSAV Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Bedreddin Çetiner ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan yaptı. Rektör Savaşan, dini konularda ilmi çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirtti. Savaşan, İSAV iş birliğiyle düzenlenen fıkıh çalıştayının bilginin elde edilmesine ve yayılmasına katkı sağlayacağını söyledi. İlaveten İlahiyat Fakültesi hocalarına programı düzenledikleri için teşekkürlerini iletti. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı da mezhebin asırlara dayanan bir konu olduğunu dile getirdi. Bostancı, 1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi’nin tarihte önemli kırılma noktalarından birini olduğunu; günümüzde de ‘belirli bir mezhebe endeksli’ fıkıh faaliyetinde bulunulmadığını vurguladı