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Dünya Fiji'de 6.1 büyüklüğünde deprem
Dünya

Fiji'de 6.1 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Fiji açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 21:30:00 -
Fiji'de 6.1 büyüklüğünde deprem

Okyanusya'da yer alan ada ülkesi Fiji, açıklarında 6.3 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, depremin Fiji’nin Labasa kentinin 88 kilometre batısında ve 40 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı. EMSC, daha önceki açıklamasında ise depremin 6.1 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı. Şu ana kadar depremde can ve mal kaybı bildirilmedi.

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