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Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı

Milletvekili olduğu dönemlerde terör örgütlerine methiyeler dizerek mitinglerde sırtını yasladığını söyleyen Figen Yüksekdağ, mahkemede savunma yaptı.

25 Eylül 2018 Salı 13:53
Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı

Hakkında açılan terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ, hakim karşısına çıktı.

Cezaevinde bulunan Yüksekdağ, dokunulmazlık zırhının altına girerek mitinglerde methiyeler dizdiği terör örgütlerini mahkemede sattı. 

"SIRTIMIZI YPG'YE VE PYD'YE YASLIYORUZ"

Figen Yüksekdağ, 19 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaptığı, "Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz." sözlerine ilişkin savunma yaptı. Yüksekdağ, savunmasında, "Benim orada yaptığım konuşmanın sadece bir bölümün alınması gerçeğin kırpılmasıdır." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 13:53
  1. Şanlıurfa
  2. Ankara
  3. temmuz
  4. şanlıurfa
  5. suruç
  6. figen yüksekdağ
  7. van
  8. ağrı
  9. şırnak

YORUM YAZ

  • kemal arslankkkkemal arslankkk40 dk önce
    sağlam dayanmamışın demek :)
  • kürt gençkürt genç55 dk önce
    o kadın niye kıvırtıyorsun söylediğinin aslı nolaki?kürtleri savunmak adı altında dinsizleştirme,ahlaksızlaştırma,eşcinselleştirme politkası değilmi sizinki?
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