Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı

Hakkında açılan terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ, hakim karşısına çıktı.

Cezaevinde bulunan Yüksekdağ, dokunulmazlık zırhının altına girerek mitinglerde methiyeler dizdiği terör örgütlerini mahkemede sattı.

"SIRTIMIZI YPG'YE VE PYD'YE YASLIYORUZ"

Figen Yüksekdağ, 19 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaptığı, "Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz." sözlerine ilişkin savunma yaptı. Yüksekdağ, savunmasında, "Benim orada yaptığım konuşmanın sadece bir bölümün alınması gerçeğin kırpılmasıdır." ifadelerini kullandı.