Figen Yüksekdağ “Sırtımızı PYD’ye yaslıyoruz” demişti! Tam 30 yıl 3 ay yaslayacak ama oraya değil
Figen Yüksekdağ, “Biz sırtımızı PYD’ye yaslıyoruz” demişti. Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla 30 yıl 3 ay boyunca sırtını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cezaevi koğuşlarının duvarlarına yaslayacağı anlaşıldı.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ yapmış olduğu bir konuşmada “Biz sırtımızı PYD’ye dayıyoruz demişti. Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen Kobani davasında mahkeme heyeti sanıklar hakkında vardıkları hükümleri açıkladı. Figen Yüksekdağ hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 19 yıl hapsine, suç işlemeye tahrik suçundan da 4 yıl 6 ay hapsi ile tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yüksekdağ'a ise toplam 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Figen Yüksekdağ’ın sırtını nereye dayayacağı anlaşıldı.
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