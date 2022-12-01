FIFA'nın yeni kuralı şaşırtacak!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda birçok maçın 0-0 berabere bitmesinin ardından FIFA'dan ilginç bir fikir ortaya atıldı. Özellikle 2026 Dünya Kupası'nda uygulamak istedikleri yeni kural, okuyanları şaşırttı. Grup aşamasında oynanan mücadelelerin, berabere bitmesi halinde direkt olarak penaltı atışlarına gidileceği konuşuluyor.

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FIFA'dan yeni kural! Artık her maç penaltılara mı gidecek?

2022 Dünya Kupası, izleyenlere bekleneni veremedi. Genelde maçların berabere bitmesiyle sonuçlanan karşılaşmalara FIFA el atabilir... 2026 Dünya Kupası'nın bu kadar zevksiz geçmesini istemeyen FIFA, önlemini şimdiden alıyor...

MAÇLAR BERABERE BİTMEYECEK

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90 dakikasının eşitlikle sona erdiği tüm maçları direkt olarak penaltılara götürmek isteyen FIFA'nın bu fikri kulislerde dolaşıyor. İzleyenlerin keyfini arttırıp daha çok kişiye ulaşmak isteyen FIFA'nın bu kuralı 2026 Dünya Kupası'nda getirmesi bekleniyor.

LİGLERE DE YANSIYABİLİR

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2026 Dünya Kupası'nda uygulanmayı düşünülen bu kuralın olumlu sonuçlanması halinde ülkelerin lig maçlarında da uygulanabileceği ifade edildi.