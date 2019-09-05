FIFA'da yılın 11'inin adayları açıklandı!
FIFA, futbolda senenin en iyilerinin seçildiği törende dağıtacağı ödüller için adayları açıkladı.05 Eylül 2019 Perşembe 15:08
2019 FIFA En İyiler (The Best) Ödüllerine layık görülen adaylar kamuoyu ile paylaşıldı.
FIFA, yılın 11'inin kaleci adaylarını açıkladı.
Alisson Becker
David De Gea
Ederson
Jan Oblak
Marc-Andre ter Stegen
FIFA, yılın 11'inin savunma oyuncusu adaylarını açıkladı.
J. Alba
T. Alexander-Arnold
D. Alves
J. Cancelo
D. Carvajal
G. Chiellini
V. van Dijk
D. Godin
J. Kimmich
K. Koulibaly
A. Laporte
M. de Ligt
G. Pique
S. Ramos
A. Robertson
A. Sandro
T. Silva
R. Varane
Marcelo
K. Walker
FIFA, yılın 11'inin orta saha oyuncusu adaylarını açıkladı.
Sergio Busquets
Casemiro
Kevin De Bruyne
Christian Eriksen
Frenkie de Jong
Eden Hazard
N'Golo Kante
Toni Kroos
Arthur Melo
Luka Modric
Paul Pogba
Ivan Rakitic
Bernardo Silva
Dusan Tadic
Arturo Vidal
FIFA, yılın 11'inin forvet adaylarını açıkladı.
Sergio Aguero
Karim Benzema
Roberto Firmino
Antoine Griezmann
Harry Kane
Robert Lewandowski
Sadio Mane
Kylian Mbappe
Lionel Messi
Neymar
Cristiano Ronaldo
Mohammed Salah
Heung-Min Son
Raheem Sterling
Luis Suarez
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