FIFA'da yılın 11'inin adayları açıklandı! FIFA, futbolda senenin en iyilerinin seçildiği törende dağıtacağı ödüller için adayları açıkladı.

2019 FIFA En İyiler (The Best) Ödüllerine layık görülen adaylar kamuoyu ile paylaşıldı. FIFA, yılın 11'inin kaleci adaylarını açıkladı.



Alisson Becker

David De Gea

Ederson

Jan Oblak

Marc-Andre ter Stegen FIFA, yılın 11'inin savunma oyuncusu adaylarını açıkladı.



J. Alba

T. Alexander-Arnold

D. Alves

J. Cancelo

D. Carvajal

G. Chiellini

V. van Dijk

D. Godin

J. Kimmich

K. Koulibaly

A. Laporte

M. de Ligt

G. Pique

S. Ramos

A. Robertson

A. Sandro

T. Silva

R. Varane

Marcelo

K. Walker FIFA, yılın 11'inin orta saha oyuncusu adaylarını açıkladı.



Sergio Busquets

Casemiro

Kevin De Bruyne

Christian Eriksen

Frenkie de Jong

Eden Hazard

N'Golo Kante

Toni Kroos

Arthur Melo

Luka Modric

Paul Pogba

Ivan Rakitic

Bernardo Silva

Dusan Tadic

Arturo Vidal FIFA, yılın 11'inin forvet adaylarını açıkladı.



Sergio Aguero

Karim Benzema

Roberto Firmino

Antoine Griezmann

Harry Kane

Robert Lewandowski

Sadio Mane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Neymar

Cristiano Ronaldo

Mohammed Salah

Heung-Min Son

Raheem Sterling

Luis Suarez

Haftanın Özeti

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