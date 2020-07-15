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Spor

FIFA, 5 oyuncu değişikliği kuralının uygulanacağı süreyi uzattı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 17:56:26 -
FIFA, 5 oyuncu değişikliği kuralının uygulanacağı süreyi uzattı

ANKARA (AA) - FIFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam etmesi nedeniyle maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesi kuralını, 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzattığını duyurdu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ile görüşmelerin ardından 8 Mayıs 2020'de yürürlüğe giren 5 oyuncu değişikliği kuralının 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Söz konusu kural, Ağustos 2021'de oynanacak milli maçları da kapsayacak. Bu kural sayesinde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ve Copa America'da da takımlar 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.



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