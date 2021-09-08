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Spor FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde altıncı hafta maçları başladı
Spor

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde altıncı hafta maçları başladı

Türkiye, G Grubu'ndaki altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 08:11:00 -
FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde altıncı hafta maçları başladı

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin altıncı haftası, beş grupta oynanan maçlarla başladı.

A Milli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki altıncı maçında deplasmanda karşılaştığı Hollanda'ya Davy Klaassen, Memphis Depay (3), Guus Til ve Donyell Malen'in golleriyle 6-1 yenildi. Millilerin tek golü, Cengiz Ünder'den geldi.

Ay-yıldızlı ekibin grubunda yapılan diğer karşılaşmalarda Norveç, Kristian Thorstvedt, Erling Haaland (3) ve Alexander Sörloth'un golleriyle ağırladığı Cebelitarık'ı 5-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü Reece Styche kaydetti. Karadağ ise evinde Letonya ile golsüz berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından grupta 13 puana sahip takımlardan averajla Hollanda liderliğe, Norveç ise ikinci sıraya yükseldi. 11 puanda kalan Türkiye, liderlikten üçüncü sıraya geriledi.

D Grubu'nda oynanan maçta, son dünya kupası şampiyonu Fransa, konuk ettiği Finlandiya'yı Antoine Griezmann'ın golleriyle 2-0 yendi.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Azerbaycan-Portekiz: 0-3

İrlanda Cumhuriyeti-Sırbistan: 1-1

D Grubu

Bosna Hersek-Kazakistan: 2-2

Fransa-Finlandiya: 2-0

F Grubu

Avusturya-İskoçya: 0-1

Danimarka-İsrail: 5-0

Faroe Adaları-Moldova: 2-1

G Grubu

Karadağ-Letonya: 0-0

Hollanda-Türkiye: 6-1

Norveç-Cebelitarık: 5-1

H Grubu

Hırvatistan-Slovenya: 3-0

Rusya-Malta: 2-0

Slovakya-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0

 

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