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FIFA 19 Türk kullanıcılara ücret iadesi yapacak

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 12 saat boyunca oldukça hesaplı bir ücretle satılan, daha sonra eski fiyatına dönen FIFA 19 için kullanıcıları yakından ilgilendiren bir haber geldi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 07:47
FIFA 19 Türk kullanıcılara ücret iadesi yapacak

Geçtiğimiz günlerde FIFA 19, 12 saat boyunca standart fiyatı olan 359 TL'den, 209 TL'ye düşmüş, bu indirim kısa sürede sosyal medya sayesinde hayli konuşulmuştu. 

Söz konusu indirimin bir hata sonucu yapıldığı ortaya çıkmış ve oyun yaklaşık 12 saat sonra eski fiyatına dönmüştü. Ancak binlerce kullanıcı oyunu indirimli fiyatı ile satın almıştı.

FİYAT FARKI İADE EDİLECEK
Yapımcı firmanın bu hatadan sonra nasıl bir politika izleyeceği belli oldu. Sony, 12 Eylül'de oyun indirime girmeden önce satın alan bütün oyunculara fiyat farkını iade etme kararı aldı.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 07:47
  1. fıfa19

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