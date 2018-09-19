FIFA 19 Türk kullanıcılara ücret iadesi yapacak

Geçtiğimiz günlerde FIFA 19, 12 saat boyunca standart fiyatı olan 359 TL'den, 209 TL'ye düşmüş, bu indirim kısa sürede sosyal medya sayesinde hayli konuşulmuştu.

Söz konusu indirimin bir hata sonucu yapıldığı ortaya çıkmış ve oyun yaklaşık 12 saat sonra eski fiyatına dönmüştü. Ancak binlerce kullanıcı oyunu indirimli fiyatı ile satın almıştı.

FİYAT FARKI İADE EDİLECEK

Yapımcı firmanın bu hatadan sonra nasıl bir politika izleyeceği belli oldu. Sony, 12 Eylül'de oyun indirime girmeden önce satın alan bütün oyunculara fiyat farkını iade etme kararı aldı.

