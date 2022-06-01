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Dünya 'Fidye yazılımı' saldırısı: 5 milyon dolarlık Bitcoin talep ettiler
Dünya

'Fidye yazılımı' saldırısı: 5 milyon dolarlık Bitcoin talep ettiler

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da halk sağlık kurumu bilgisayar korsanlarının siber saldırısına uğradı. Kurumun sistemlerine tekrar erişebilmesi için 5 milyon dolar değerinde Bitcoin talep edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 16:33:00 -
'Fidye yazılımı' saldırısı: 5 milyon dolarlık Bitcoin talep ettiler

Kosta Rika'da hükümetten yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumunun 1500 sunucusundan en az 30'u "fidye yazılımı" saldırısından etkilendi. Saldırı, nisanda Rusça konuşan Conti adlı siber çetenin Maliye Bakanlığı başta olmak üzere pek çok devlet kurumuna yönelik siber saldırısının ardından geldi.

Son saldırının ise "Hive" olarak bilinen başka bir "fidye yazılımı" çetesince yapıldığı ifade edildi.

"5 milyon dolar değerinde Bitcoin talep edildi"

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Alvaro Ramos, düzenlediği basın toplantısında, sistemlerinin hızlı şekilde kapatılmasının siber suçluların daha önceki saldırılarda olduğu gibi kontrolü ele geçirmesini engellediğini belirterek herhangi bir fidye talep edilmediğini kaydetti.

Öte yandan Hive'den yapılan açıklamada, kurumun sistemlerine tekrar erişebilmesi için 5 milyon dolar değerinde Bitcoin talep edildi.

Dijital sistemler devre dışı kalmıştı

Devlet Başkanlığından 22 Nisan'da yapılan açıklamada, bir hafta boyunca hükümet kurumlarına siber saldırı yapıldığı ve bazı dijital platformların devre dışı kaldığı bildirilmişti.

Saldırı sonucu Maliye ile Milli Eğitim bakanlıkları Yüksek Seçim Kurulu ve bazı finansal sistemlere bağlı hizmetlerin geçici olarak askıya alındığı aktarılmıştı.

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