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Siyaset Fidan yarın Rusya yolcusu! Ajandasında barış ve ticaret var
Siyaset

Fidan yarın Rusya yolcusu! Ajandasında barış ve ticaret var

Yeniakit Publisher
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Fidan yarın Rusya yolcusu! Ajandasında barış ve ticaret var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetlisi olarak 16-17 Haziran'da Rusya'nın başkenti Moskova'ya ziyarette bulunacak. Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşecek.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetine icabetle 16-17 Haziran'da Moskova'yı ziyaret edecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi planlanan Fidan'ın, Rus mevkidaşı Lavrov ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla da bir araya gelmesi öngörülüyor.

Rusya'ya son ikili ziyaretini 26-27 Mayıs 2025'te yapan Fidan'ın, Lavrov ile arasındaki son görüşme 18 Nisan'da Beşinci Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında gerçekleştirilmişti.

 

İkili, bölgesel ve global konular görüşülecek

Fidan, ziyaret kapsamındaki görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel istikrar ve refah için kritik önemde olduğunu vurgulayarak, başta ticaret, enerji, güvenlik ve konsolosluk konuları olmak üzere ikili ilişkileri ilgilendiren hususları muhataplarıyla detaylıca ele alacak.

Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta kalıcı barış sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara olan bağlılığını belirtecek Fidan, Türkiye'nin, 2022 ve 2025'te olduğu gibi, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineleyecek.

 

Fidan, Karadeniz'de artan gerilimin bölgesel ve küresel huzura tehdit oluşturduğuna ve son dönemde meydana gelen hadiselerin çok boyutlu riskler doğurduğuna işaret ederek, Türkiye'nin Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği mekanizması ile enerji altyapısı ve limanları kapsayacak bir ateşkese ilişkin önerisinin halen masada olduğuna dikkati çekecek.

Türkiye'nin, ABD ile İran arasında kalıcı barışı desteklediğini vurgulayacak Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi duruma dönülmesi ve seyrüsefer serbestisinin muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizecek.

 

Fidan, Suriye'de istikrar, güvenlik, kalkınma ve refahın temini için uluslararası toplumun Suriye hükümetine desteğini sürdürmesinin önemine işaret edecek.

İsrail'in saldırgan ve yayılmacı politikalarının tüm bölgedeki güvenlik ve istikrarı tehlikeye attığını kaydedecek Fidan, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerinin, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri genişleten adımlarının ve Lübnan'daki işgalinin engellenmesi gerektiğine dikkati çekecek.

Fidan, Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini desteklediğini, Güney Kafkasya'da sağlanacak barış ve huzur ortamının Türkiye ile Rusya'nın da faydasına olacağını ifade edecek.

 

Türkiye-Rusya ilişkilerine dair

Türkiye-Rusya ikili ilişkileri, 2010'da tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi temelinde kurumsal zeminde ilerliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son olarak 12 Aralık 2025'te Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu marjında görüşmüştü.

2025'te Türkiye'nin Rusya ile ikili ticaret hacmi, 6,7 milyar doları ihracat, 42,3 milyar doları ithalat olmak üzere 49,08 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

 

Türkiye ve Rusya arasında turizm alanındaki mevcut işbirliği, ikili ekonomik ilişkilerin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısı 2025'te de artmaya devam ederek 6,9 milyonu aşmıştı.

Türkiye'nin enerji alanındaki en büyük ortaklarından biri olan Rusya ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi kapsamında yürütülmekte olan çalışmalar, 12 Mayıs 2010'da imzalanan ve iki ülke tarafından da onaylanan Hükümetlerarası Anlaşma çerçevesinde devam ediyor. İlk reaktörün bu yıl içinde çalışmaya başlaması planlanıyor.

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