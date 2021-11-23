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Sağlık Fibromiyalji sendromunda ozon tedavisi önerisi
Sağlık

Fibromiyalji sendromunda ozon tedavisi önerisi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Rahmiye Berrin Akpınar, fibromiyalji sendromunun kronik bir kas iskelet sistemi rahatsızlığı olduğunu belirterek ozon tedavisinin bu hastalıkta iyi sonuçlar verdiğini anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 18:24:00 - 2021-11-23 18:26:20
Fibromiyalji sendromunda ozon tedavisi önerisi

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Rahmiye Berrin Akpınar, fibromiyalji hastalığının halk arasında yumuşak doku romatizması olarak bilindiğini belirtti. Nedeni tam bilinmeyen bu rahatsızlığın yaygın ağrı ve vücudun belli bölgelerindeki hassas noktalar ile karakterize kronik bir kas iskelet sistemi hastalığı olduğunu aktaran Akpınar, “Eski çağlardan beri bilinen ve kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen bu kronik bir hastalık, her yaşta ve her iki cinste görülebilmekle birlikte en sık 25-55 yaşlar arasında ve kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür. Tüm romatizmal hastalıkların yüzde 25'ini fibromiyalji sendromu oluşturmaktadır” dedi.

Fibromiyalji sendromunun tedavi yöntemlerine de değinen Uzm. Dr. Akpınar, ozon tedavisini önerdi. Ağrı kesici ilaç kullanma sıklığını neredeyse ortadan kaldıran bu yöntemi açıklayan Akpınar, şöyle konuştu:

“Ozon tedavisi özellikle yangısal sürecin yoğun olarak yaşandığı ve bağışıklık sisteminin ön planda yer aldığı hastalıklarda yardımcı tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Hücre yenilenmesini hızlandırır. Ozon, kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesini ve elastikiyetini ve kanın akışkanlığını artırarak oksijen azlığını giderir. Oksijensizlik ve kanlanamama sorunu çözüldüğünde asıl ağrıya neden olan iltihapsız yangı da ortadan kalkar. Dolayısıyla kas ve eklemlerde, bel ve boyun gibi bölgelerde görülen ağrı, sertlik, uyuşukluk, karıncalanma gibi fiziksel aktiviteyi kısıtlayan ve hastalık psikolojisine sokan şikâyetleri ortadan kaldırır. Bu sayede ağrı kesici ilaç kullanma sıklığı da neredeyse ortadan kalkar. Her zaman yorgun olduklarını ifade eden hastalar, ozon tedavisi ardından kendilerini çok daha enerjik hissederler. Major ozon tedavisi denilen tedavi ile hastaların ağrılarını genel olarak azaltırken, hassas kas noktaları içine yapılan ozon gazı enjeksiyonu o bölgenin kanlanmasını artırarak kas ağrısı ve spazmını azaltır. Biz de Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde son yıllarda fibromiyaljili hastaların tedavi yöntemlerine ozon tedavisini de ekleyerek çok güzel sonuçlar elde etmekteyiz.”

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