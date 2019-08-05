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Fibromiyalji hastaları bunlara dikkat

Nöroşirurji Uzmanı Op.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:49
Fibromiyalji hastaları bunlara dikkat

Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, Fibromiyalji’nin eklem dışı romatizma hastalığı olduğunu belirterek, “Toplum da yüzde 5 arasında görülmektedir. Görülme sıklığı 40-60 yaşlarda artar. Hastalık uyku bozuklukları, yorgunluk, depresyon, kas ve iskelet ağrılarıyla kendini gösterir. Fibromiyalji hastalarının ikincil ve destekleyici bir tedavi yöntemi olarak beslenmelerine ve psikolojilerine önem göstermeleri gerekmektedir” dedi.


INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, “Öncelikle uyku saatleri düzene oturturulmalıdır bu sirkadiyen ritmi ve bir çok hormonun sentezini olumlu yönde etkileyecektir.Beslenme ve kilo problemlerini önemsemek şart. Ağrılarınızın nedeninin fazla kilolarınız olabilir. Bir diyetisyenebaşvurup bu sorunu ortadan kaldırmanız hem ağrılarınızı azaltacak hem de psikolojik olarak fazla kilolardan kurtulmak size iyi gelecektir” diye konuştu.


Op. Dr. Bıkmaz, Fibromiyalji hastalarında triptofan aminoasidinden zengin bir beslenme planı yapılması gerektiğini belirterek, “Muz, ananas, fındık, hindi eti,ıspanak , yumurta triptofandan zengin besinlerdir. Triptofan mutluk hormonu diye bilinen serotine çevrilir. Uyku, iştah ve dürtü kontrolünün düzenlenmesi serotonin görevleri arasındadır ve artmış serotonin seviyesi, ruh halinin iyi olması ile ilişkilidir. Hastalarda genellikle konstipasyon halk arasında kabızlık diye bahsettiğimiz durum sıklıkla gözlenir çözüm olarak bol su tüketimi, fiziksel aktiviteyi arttırıcı etkinlikler ve posadan zengin bir beslenme önerilir. Hastalarda kronik ağrı, yorgunluk, depresyona eğilim sebebiyle fiziksel aktivite azalır bu azalma erken dönemde osteoporoz (kemik erimesi ) gelişim riskine de neden olabilmektedir. Hastalar yıllık kan kontrollerini yaptırmalı kalsiyum, fosfor ve vitamin D seviyelerine baktırmalılardır. Hiçbir ağrı kalıcı değildir, ağrının sebebini bulmak ve ona uygun bir tedavi yöntemi belirlemek en uygun yöntemdir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:49
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