Fiber alt yapı sorgulama Türk Telekom, Vodafone, Turkcell fiber alt yapı nasıl öğrenilir?

Fiber'i, Türkiye’de en çok kullanılan ADSL'den daha hızlı, yaklaşık olarak internet hızı 1000 Mbps'ye kadar çıkan internet hizmeti olarak da adlandırabiliriz. Fiber internet kullanabilmek için binadaki altyapınızın uygun olması gerekir. Fiber sorgulama yaparak altyapınızın olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Fiber internet hızı nedir?

Günümüzdeki en güncel teknoloji olan Fiber internet ise, ayrı bir fiber optik kablo altyapısı ile 1 Gbps’ye (1000 Mbps) kadar hız sunan bir teknolojidir. Fiber kablolar cam elyaf türevi kablolar olup daha fazla verinin dalgalanma yaşanmadan daha hızlı aktarılmasını sağlar.

Fiber alt yapı sorgulama

İnternet altyapı türlerini ADSL, VDSL ve Fiber olarak üçe ayırabiliriz. ADSL altyapıda daha düşük hızlar alırken VDSL altyapıda ADSL altyapıya göre daha yüksek hız alırsınız. Fiber altyapı ise ADSL ve VDSL altyapıya göre daha hızlı ve kesintisiz bir şekilde çalışır.

fiber internet ülkemizde yeni yayılmaya başlayan bir hizmettir. Ülke genelinde altyapı çalışmaları devam ederek artık daha hızlı internetin temelleri atılmaktadır. Evinde veya iş yerinde fiber internet hizmeti kullanmak isteyenler internet hizmeti sağlayıcılarından güncel olarak fiber sorgulama yapmaları gerekmektedir. Ülkemizde TTNET, Superonline, Vodafone, TurkNet gibi internet sağlayıcı firmalardan fiber internet sorgulama yapılabilmektedir.

TTNET fiber alt yapı sorgulama

TTNET fiber internet altyapı sorgulama işlemi için https://bireysel.turktelekom.com.tr/evde-internet/web/internet/sayfalar/kapsama-haritasi.aspx bu linke tıklayın. Ardından il, ilçe, mahalle, cadde/sokak seçerek sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

Vodafone fiber alt yapı sorgulama

Bu linkte tıklayarak https://www.vodafone.com.tr/evde-internet/home ekranda çıkan telefon bilgisine ulaşın. Telefon numaranızı yazarak altyapı sorgulama işlemine devam edebilirsiniz.

Turkcell Süperonline fiber alt yapı sorgulama

Superonline fiber internet altyapı sorgulamak için https://superonline.net/internet/fiber/nerede bu linkte tıklayabilirsiniz. Buradan il, ilçe, mahalle, diğer seçeneklerini seçerek sorgulama yapabilirsiniz.