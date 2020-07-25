  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

FIBA'nın vakfı IBF, "İyilik için Basketbol" platformunu tanıttı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 15:41:52 -
FIBA'nın vakfı IBF, "İyilik için Basketbol" platformunu tanıttı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Basketbol Federasyonuna (FIBA) bağlı Uluslararası Basketbol Vakfı (IBF), yeni dijital platformu "İyilik için Basketbol"u (Basketball for Good) tanıttı.

FIBA'dan yapılan açıklamada, basketbolun gücünü dünya çapında olumlu bir sosyal değişim başlatmak için kullanan vakfın, Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkıda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre, "FIBA.basketball" internet sitesine entegre edilen platformda, vakfın dünya çapında yürüttüğü çeşitli "İyilik için Basketbol" projeleri sergilenecek. IBF, "İyilik için Basketbol" vizyonu ve misyonu ile uyumlu projeler sunulmasını destekleyecek.

"İyilik için Basketbol" programlarını 2016 yılında geliştirmeye başlayan IBF, 64 ülkede 15 proje yürütüyor ve dünya çapında 28 bin gence ulaşıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı