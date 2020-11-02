  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor FIBA'dan İzmir'deki deprem için taziye mesajı
Spor

FIBA'dan İzmir'deki deprem için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 22:22:15 -
FIBA'dan İzmir'deki deprem için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu aracılığıyla taziye mesajı yolladı.

FIBA Başkanı Hamane Niang, İzmir'deki deprem nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonundaki mevkidaşı Hidayet Türkoğlu'na mektup gönderdi.

Niang, mektubunda, "Türkiye'de birkaç gün önce meydan gelen sarsıcı depremin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu doğal felakette hayatını kaybedenlerin yakınları için başsağlığı, kazazedelere ise acil şifalar diliyoruz. Hükümet ve basketbol camialarına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti
Dünya

Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti

Türkiye'nin S-400 alması sonrası akılalmaz tehditler savuran ABD tutuştu. Bazı senatörler, F-35'ler için yeni tasarı çalışmalarına başladı...
Bu nasıl 'devlet büyüğü'! Millet depremde can verirken poker oynadı
Gündem

Bu nasıl 'devlet büyüğü'! Millet depremde can verirken poker oynadı

Gündemi değerlendiren Yeni Akit Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Yazar Fatih Uğurlu, Erzincan'daki depremde 32 bin kişi ölürken CHP'li İsmet İn..
Koronadan sonra şimdi de bu! 'Kawasaki' salgına dönerse çocuklar ölür
Sağlık

Koronadan sonra şimdi de bu! 'Kawasaki' salgına dönerse çocuklar ölür

Asya kökenli Kawasaki hastalığının koronayla birlikte Türkiye'de artışa geçtiğini belirten Dr. Kenan Barut, “Yoğun bakımda yatan çocuklar v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay