FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li final heyecanı yarın başlıyor
Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayında ara verilen organizasyonun 2019-2020 sezonu şampiyonu, Atina'da yapılacak ve Türk Telekom'un da yer alacağı 8'li finalle belli olacak - Türk Telekom, çeyrek finalde DJA Dijon'la karşılaşacak
ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu şampiyonu, Yunanistan'da yarın başlayacak 8'li final organizasyonuyla belli olacak.
Türkiye'yi temsil eden Türk Telekom'un da yer alacağı 8'li final organizasyonu, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde başkent Atina'da gerçekleştirilecek.
Türk Telekom, Fransız temsilcisi DJA Dijon'la yarın son 4 takım arasına kalma mücadelesi verecek.
OAKA Spor Salonu'nda yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
18.30 Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail) - Hereda San Pablo Burgos (İspanya)
21.30 Türk Telekom - DJA Dijon (Fransa)
1 Ekim Perşembe:
18.30 ERA Nymburk (Çekya) - AEK (Yunanistan)
21.30 Casademont Zaragoza (İspanya) - Iberostar Tenerife (İspanya)
2 Ekim Cuma:
18.30 Türk Telekom-DJA Dijon galibi / Hapoel Bank Yahav Jerusalem-Hereda San Pablo Burgos galibi
21.30 ERA Nymburk-AEK galibi / Casademont Zaragoza-Iberostar Tenerife galibi
4 Ekim Pazar:
17.00 Üçüncülük maçı
20.00 Final
- Türk Telekom 6.5 ay sonra parkeye çıkacak
Türkiye'ye Avrupa kupası getirmek için mücadele edecek Türk Telekom, 6,5 ay sonra resmi bir maça çıkacak.
Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süredir maç yapamayan başkent temsilcisi, son resmi karşılaşmasını15 Mart'ta ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes karşısında oynamıştı.
- Çeyrek finale rahat geldi
Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale etkili bir performansla geldi.
Yer aldığı A Grubu'nu 11 galibiyet, 3 yenilgiyle lider tamamlayan mavi-beyazlılar, son 16 turunda da Beşiktaş'ı 2 maçta da yenerek çeyrek finale geldi.
Türk Telekom, organizasyonda oynadığı son 7 maçı da kazanmayı bildi.
- Kadrolar değişti
Pandemide organizasyona verilen 6,5 aylık aradan dolayı takımlar kupa mücadelesini farklı kadrolarla yapacak.
8'li finalde yer alacak takımlar, 2020-2021 sezonu kadroları ve yeni transferleriyle kupayı kazanma mücadelesine girişecek.