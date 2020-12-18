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Spor FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu
Spor

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-18 00:33:09 -
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu

ANKARA (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2020-2021 sezonu grup eşleşmeleri belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamada, eleme maçlarının sona ermesinin ardından Türkiye'den Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve OGM Ormanspor'un katılacağı 2020-21 normal sezonunun grup eşleşmeleri ve grupların her birine ev sahipliği yapacak takımlar belirlendi.

Buna göre, B Grubu maçlarına OGM Ormanspor, C Grubu'na ise Hatay Büyükşehir Belediyespor ev sahipliği yapacak.

Eşleşmeler şöyle:


A Grubu: KSC Szekszard (Macaristan), Uni Gyor (Macaristan), Bellona Kayseri Basketbol, BC Prometey (Ukrayna)

B Grubu: Aluinvent DVTK Miskolc (Macaristan), OGM Ormanspor, A3 Basket Umea (İsveç), Ramla (İsrail)

C Grubu: Hatay Büyükşehir Belediyespor, Sparta K. M. R. Vidnoje (Rusya), VBW CEKK Cegled (Macaristan), Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol

D Grubu: MBA Moskova (Rusya), InvestInTheWest ENEA Gorzow (Polonya), KP Brno (Çekya), Birevim Elazığ İl Özel İdare

E Grubu: BCF Elfic Fribourg Basket (İsviçre), Phantoms Basket Boom (Belçika), Reyer Venezia (İtalya), Landerneau Bretagne Basket (Fransa)

F Grubu: Lointek Gernika Bizkaia (İspanya), Tenerife (İspanya), Carolo Basket (Fransa), La Roche Vendee Basket (Fransa)

G Grubu: ESBVA-LM (Fransa), Namur (Belçika), ACS Sepsi-SIC (Romanya), Cadi La Seu (İspanya)

H Grubu: Valencia Basket (İspanya), Saint-Amand Hainaut-Basket (Fransa), Castors Braine (Belçika), Basket Hema SKW (Belçika)


- Bu sezon yeni formatla oynanacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normal sezon grup maçları, 19-22 Ocak 2021 tarihlerinde bir salonda tek maç üzerinden yapılacak.

Sekiz grubun ilk 2 sırasında yer alan takımların katılacağı son 16 turu ile çeyrek finaller, 16-18 Mart 2021 tarihlerinde dört ayrı salonda tek maç üzerinden oynanacak.

Dörtlü Final ise 9-11 Nisan 2021 tarihlerinde tek bir salonda gerçekleştirilecek.

Ayrıca, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi normal sezonunda mücadele eden takımlar, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılamayacak.

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