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Spor FIBA Erkekler Avrupa Kupası 6 Ocak'ta başlayacak
Spor

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 6 Ocak'ta başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-02 13:30:51 -
FIBA Erkekler Avrupa Kupası 6 Ocak'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda sezon 6 Ocak 2021'de başlayacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Yönetim Kurulunun toplantısı, video konferans yoluyla gerçekleştirildi.

Toplantıda Beşiktaş'ın da mücadele edeceği FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın başlangıç tarihinin 6 Ocak 2021 olarak revize edildiği duyuruldu.

Kupada formatın değişmediği, çift devreli lig usulüne göre oynanacak grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayacak takımların, bir üst tura yükseleceği belirtildi.

Kurulun, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ile alakalı olarak, takımların rahat seyahat edebilmelerine yönelik devlet istisnalarına ilişkin çözümler üzerinde çalışma amaçlı bir toplantı yapacağı aktarıldı.

Toplantıda, elemelerin başlangıçta planlandığı gibi eylül sonunda ve normal sezonun ekim ortasında başlaması konusunun konuşulacağı vurgulandı.


- Kadınlar Avrupa Kupası


FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda sezonun 7 Ocak 2021'de 4'erli 8 grup halinde başlayacağı, 2 ayaklı eleme turlarının ise 10 ve 17 Aralık'ta yapılacağı açıklandı.

Gruplardan 2'şer takımın son 16 turuna kalacağı, sonraki turların çift maç eleme usulüne göre oynanacağı ifade edildi.


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