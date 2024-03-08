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Spor FIBA, dünya ülkeler sıralamasını güncelledi: Bu kez Türkiye kaçıncı sıraya girdi? İlişkin şaşırtan sonuç
Spor

FIBA, dünya ülkeler sıralamasını güncelledi: Bu kez Türkiye kaçıncı sıraya girdi? İlişkin şaşırtan sonuç

Yeniakit Publisher
2024-03-08 01:21:00 -
FIBA, dünya ülkeler sıralamasını güncelledi: Bu kez Türkiye kaçıncı sıraya girdi? İlişkin şaşırtan sonuç

FIBA, milli takım penceresinin ardından dünya ülkeler sıralamasını güncelledi.

Geçtiğimiz hafta milli takım penceresi nedeniyle dünyanın büyük bölümünde kulüp maçlarına ara verildi. Bu bir haftalık süreç esnasında dünyanın dört bir kıtasında milli maç heyecanı yaşandı.

Öte yandan FIBA, bu bir haftalık milli takım penceresinin sona ermesiyle birlikte dünya sıralamasını güncelledi. Yapılan bu güncellemenin sonucunda ilk üç sırada bir değişiklik olmadı.

A Milli Basketbol Takımımızın da sıralamadaki yeri değişmedi. Bir önceki sıralamanın 24. basamağında yer alan Milli Takımımız, 444.7 puanla bir kez daha kendini 24. sırada buldu.

Zirvede ise yazın Dünya Kupası’nda finali kaçırmış olmasına karşın ABD Milli Takımı yer aldı.

160 Ülkelik Listenin İlk 30 Sırası Karşınızda:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD
İspanya
Almanya
Sırbistan
Avustralya
Letonya
Kanada
Arjantin
Fransa
Litvanya
Slovenya
Brezilya
İtalya
Yunanistan
Polonya
Porto Riko
Karadağ
Çekya
Dominik Cumhuriyeti
Finlandiya
Yeni Zelanda
Venezuela
Gürcistan
Türkiye
Meksika
Japonya
İran
Lübnan
Çin
Hırvatistan

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