FIBA, dünya ülkeler sıralamasını güncelledi: Bu kez Türkiye kaçıncı sıraya girdi? İlişkin şaşırtan sonuç

Geçtiğimiz hafta milli takım penceresi nedeniyle dünyanın büyük bölümünde kulüp maçlarına ara verildi. Bu bir haftalık süreç esnasında dünyanın dört bir kıtasında milli maç heyecanı yaşandı.

Öte yandan FIBA, bu bir haftalık milli takım penceresinin sona ermesiyle birlikte dünya sıralamasını güncelledi. Yapılan bu güncellemenin sonucunda ilk üç sırada bir değişiklik olmadı.

A Milli Basketbol Takımımızın da sıralamadaki yeri değişmedi. Bir önceki sıralamanın 24. basamağında yer alan Milli Takımımız, 444.7 puanla bir kez daha kendini 24. sırada buldu.

Zirvede ise yazın Dünya Kupası’nda finali kaçırmış olmasına karşın ABD Milli Takımı yer aldı.

160 Ülkelik Listenin İlk 30 Sırası Karşınızda:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD

İspanya

Almanya

Sırbistan

Avustralya

Letonya

Kanada

Arjantin

Fransa

Litvanya

Slovenya

Brezilya

İtalya

Yunanistan

Polonya

Porto Riko

Karadağ

Çekya

Dominik Cumhuriyeti

Finlandiya

Yeni Zelanda

Venezuela

Gürcistan

Türkiye

Meksika

Japonya

İran

Lübnan

Çin

Hırvatistan