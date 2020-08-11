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Spor

FIBA 17 Yaş Altı Yetenek Turnuvası, 18 Ağustos Salı günü başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-11 15:36:58 -
FIBA 17 Yaş Altı Yetenek Turnuvası, 18 Ağustos Salı günü başlayacak

İSTANBUL (AA) - Basketbolda FIBA 17 Yaş Altı Yetenek Turnuvası, 18 Ağustos Salı günü başlayacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği'nden (FIBA) yapılan açıklamaya göre 23 Ağustos'a kadar sürecek turnuvaya erkekler ve kadınlarda 16’şar takım katılacak.

Global turnuvanın Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları için bölgesel elemeleri de başladı. 16 Ağustos'ta bitecek bölgesel elemelerde erkeklerde 35 takım kalan 8 yer için, kadınlarda ise 32 takım kalan 7 yer için mücadele edecek.

Türkiye'nin direkt katılma hakkı kazandığı erkeklerin global turnuvası, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Erkek ve kadınlarda global turnuvaya katılma hakkı kazanan 16’şar takım, 4’erli gruplara ayrılacak ve kendi ülkelerinde yarışacak. Böylelikle ulusal federasyonlar, FIBA 17 Yaş Altı Yetenek Turnuvası’nda, mevcut koronavirüs salgını esnasında uluslararası seyahat etmek zorunda kalmadan, ülkelerini temsil edebilecek oyuncularla takımlarını eğitim kampı için bir araya getirebilecek.

Erkekler global turnuvasında Türkiye'nin yanı sıra Afrika'dan Mısır, Mali, Asya'dan Avustralya, Çin, Avrupa'dan Bulgaristan, İtalya ve İspanya doğrudan katılma hakkı elde etti.

Kadınlarda ise Afrika'dan Mısır, Mali, Amerika'dan Porto Riko, Asya'dan Avustralya, Çin, Avrupa'dan İtalya, Litvanya, Romanya ve İspanya global turnuvaya katılma hakkı kazandı.


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