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Fiat'tan otomobil alacaklara temmuz sonu fırsatları

Fiat, ÖTV teşviklerinin son bulduğu temmuz ayında düzenlediği kampanyalar ile tüketicilere avantajlar sunuyor

26 Temmuz 2019 Cuma 10:48
Fiat'tan otomobil alacaklara temmuz sonu fırsatları

İSTANBUL (AA) - Fiat Egea, 10 bin 500 liraya varan nakit indirimleri ve 74 bin 900 liradan başlayan ulaşılabilir başlangıç fiyatı ile öne çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ÖTV teşviklerinin sona erdiği temmuz ayında sunduğu avantajlı koşullarla tüketicinin yanında olmaya devam ediyor.

Tüm Fiat Egea ailesinin dizel versiyonlarında ay boyunca 10 bin 500 liraya varan nakit indirimi de sunuluyor. Güçlü tasarımı, geniş iç hacmi, konfor, güvenlik ve performansı ile 2015 yılından bu yana Egea 74 bin 900 liralık başlangıç fiyatıyla sahip olunabiliyor.

Egea Ailesi'nin otomatik şanzımanlı versiyonları, temmuz sonuna dek manuel vites fiyatından satın alınabiliyor.

Fiat'ın temmuz ayındaki fırsatları arasında Panda ailesinde sunulan 13 bin liraya varan nakit satın alım indirimi de mevcut. Şehir içi kullanıma uygun kompakt tasarımı, ürün özellikleri ve ekonomikliği ile dikkati çeken Fiat Panda 67 bin 900 liralık fiyata sahip.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:48
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