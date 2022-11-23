Fiat Egea fiyat listesi 2022: Fiat Egea kasım ayı fiyat listesi ve 9 aylık fiyat değişimi! Fiat Egea Cross 2022 fiyat listesi: Fiat Egea sıfır fiyatı! Fiat Egea 2022
Matrah düzenlemesi Aralık ayında yürürlüğe girecek. Düzenleme sonrası alt matraha düşen otomobillerde yüzde 10-20 oranında ÖTV indirimi söz konusu. Bu nedenle Fiat kasım ayı fiyat listesi merak konusu oldu. Fiat Egea fiyat listesi, kasım ayına özel olarak Fiat tarafından yeniden güncellendi. İşte Egea modellerinin güncel yeni fiyatları...
Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından kasım ayına özel olarak yayınlandı. Kasım ayında, birçok modelde olduğu gibi Egea'ya da zam geldi.Sıfır ve ikinci el otomobilde fahiş fiyatlardan bunalan vatandaş gözünü matrah değişikliğine dikti. Neyse ki düzenleme yolda... Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya gelmişti. Bakan Nebati, görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etmişti. Alt matraha düşen araçlarda yüzde 10-20 oranında ÖTV indirimi yapılmış olacak. Matrah düzenlemesinden etkilenmeyen modellerin fiyatında ise değişiklik olmayacak. Düzenleme gündeme girince araç piyasası sessizliğe büründü. Vatandaş gözünü araçlara çevrildi.
Türkiye'de en çok satan bazı otomobillerin ÖTV düzenlemesinden önce ve sonra oluşacak fiyatları
Fiat Egea:
Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından kasım ayına özel olarak yayınlandı. Kasım ayında, birçok modelde olduğu gibi Egea'ya da zam geldi.
Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, kasım ayı itibarıyla ikinci kez zamlı fiyatla karşımıza çıktı.
Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle yollara çıkıyor.
Fiat Egea fiyat listesi - Kasım 2022
Egea Sedan'ın 289 bin 900 TL civarında olan 1.4 Fire 95 HP Easy başlangıç seviyesi, mayıs ayının başında 295 bin 900 TL'ye yükselmişti. Daha sonra ise aracın fiyatı 303 bin 900 TL'ye çıkmıştı.
Son olarak, kasım ayında söz konusu baz modelin fiyatı 402 bin 900 TL'ye kadar yükselmiş durumda.
Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve değişimleri şu şekilde:
2022 model Fiat Egea Sedan:
Easy 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):
Mart: 265 bin 900 TL
Nisan: 289 bin 900 TL
Mayıs: 295 bin 900 TL
Haziran: 329 bin 900 TL
Temmuz: 364 bin 900 TL
Ağustos: 379 bin 900 TL
Eylül: 389 bin 900 TL
Ekim: 389 bin 900 TL
Kasım: 402 bin 900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):
Mart: 381 bin 900 TL
Nisan: 389 bin 900 TL
Mayıs: 397 bin 900 TL
Haziran: 455 bin 900 TL
Temmuz: 474 bin 900 TL
Ağustos: 494 bin 900 TL
Eylül: 504 bin 900 TL
Ekim: 514 bin 900 TL
Kasım: 532 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):
Mart: 307 bin 900 TL
Nisan: 316 bin 900 TL
Mayıs: 322 bin 900 TL
Haziran: 380 bin 900 TL
Temmuz: 395 bin 900 TL
Ağustos: 436 bin 900 TL
Eylül: 446 bin 900 TL
Ekim: 446 bin 900 TL
Kasım: 464 bin 900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP (manuel dizel):
Mart: 459 bin 900 TL
Nisan: 470 bin 900 TL
Mayıs: 479 bin 900 TL
Haziran: 519 bin 900 TL
Temmuz: 540 bin 900 TL
Ağustos: 562 bin 900 TL
Eylül: 572 bin 900 TL
Ekim: 582 bin 900 TL
Kasım: 600 bin 900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):
Mart: 332 bin 900 TL
Nisan: 364 bin 900 TL
Mayıs: 370 bin 900 TL
Haziran: 434 bin 900 TL
Temmuz: 451 bin 900 TL
Ağustos: 469 bin 900 TL
Eylül: 481 bin 900 TL
Ekim: 481 bin 900 TL
Kasım: 499 bin 900 TL
2022 model Fiat Egea Hatchback:
Street 1.4 Fire 95HP (manuel benzin):
Mart: 305 bin 900 TL
Nisan: 311 bin 900 TL
Mayıs: 317 bin 900 TL
Haziran: 368 bin 900 TL
Temmuz: 386 bin 900 TL
Ağustos: 402 bin 900 TL
Eylül: 436 bin 900 TL
Ekim: 436 bin 900 TL
Kasım: 452 bin 900 TL
Street 1.3 Multijet 95HP (manuel dizel):
Mart: 393 bin 900 TL
Nisan: 402 bin 900 TL
Mayıs: 444 bin 900 TL
Haziran: 472 bin 900 TL
Temmuz: 493 bin 900 TL
Ağustos: 513 bin 900 TL
Eylül: 523 bin 900 TL
Ekim: 533 bin 900 TL
Kasım: 551 bin 900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):
Mart: 433 bin 900 TL
Nisan: 446 bin 900 TL
Mayıs: 454 bin 900 TL
Haziran: 494 bin 900 TL
Temmuz: 516 bin 900 TL
Ağustos: 535 bin 900 TL
Eylül: 548 bin 900 TL
Ekim: 558 bin 900 TL
Kasım: 576 bin 900 TL
ATRAH DÜZENLEMESİNDE FİYATLAR NASIL ETKİLENECEK?
Hükümetin otomobil vergilerinde matrah artırımına gidileceğini açıklamasının ardından bu kararın, otomobil fiyatlarına yansıması merak ediliyor. Matrah artırımı oranı ve arabanın modeline bağlı olarak 50 ila 100 bin TL arasında indirim gündemde.
1.600 cm3’e kadar olan araçlarda, matrahı 120 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor.
Düzenlemeyle birlikte buradaki 120 bin TL'lik tutar 200 bin TL'ye çıkarılırsa, fiyatlarda buna göre bir değişim olacak.
YÜZDE 70'LİK DİLİMDE BULUNAN ARAÇLAR YÜZDE 45'LİK DİLİME DÜŞECEK
Bu durumda şu anda yüzde 70'lik ÖTV diliminde bulunan araçlar, yüzde 45'lik ÖTV dilimine düşecek.
Yüzde 70'lik hesaplamayla şu anki fiyatı 400 bin TL olan bir aracın ÖTV düzenlemesinden sonraki fiyatı 342 bin 200 TL'ye kadar düşecek.
100 BİN TL'YE YAKIN İNDİRİM
Yüzde 45'lik dilimin matrahı 250 bin TL'ye çıkarılırsa; yüzde 80'lik ÖTV dilimindeki araç yüzde 45 dilimine girecek ve 531 bin TL'lik fiyat, 427 bin 750 TL'ye kadar inecek.