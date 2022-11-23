Fiat Egea fiyat listesi 2022: Fiat Egea kasım ayı fiyat listesi ve 9 aylık fiyat değişimi! Fiat Egea Cross 2022 fiyat listesi: Fiat Egea sıfır fiyatı! Fiat Egea 2022

Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından kasım ayına özel olarak yayınlandı. Kasım ayında, birçok modelde olduğu gibi Egea'ya da zam geldi.Sıfır ve ikinci el otomobilde fahiş fiyatlardan bunalan vatandaş gözünü matrah değişikliğine dikti. Neyse ki düzenleme yolda... Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya gelmişti. Bakan Nebati, görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etmişti. Alt matraha düşen araçlarda yüzde 10-20 oranında ÖTV indirimi yapılmış olacak. Matrah düzenlemesinden etkilenmeyen modellerin fiyatında ise değişiklik olmayacak. Düzenleme gündeme girince araç piyasası sessizliğe büründü. Vatandaş gözünü araçlara çevrildi.

Türkiye'de en çok satan bazı otomobillerin ÖTV düzenlemesinden önce ve sonra oluşacak fiyatları

Fiat Egea:

Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından kasım ayına özel olarak yayınlandı. Kasım ayında, birçok modelde olduğu gibi Egea'ya da zam geldi.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, kasım ayı itibarıyla ikinci kez zamlı fiyatla karşımıza çıktı.

Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle yollara çıkıyor.

Fiat Egea fiyat listesi - Kasım 2022

Egea Sedan'ın 289 bin 900 TL civarında olan 1.4 Fire 95 HP Easy başlangıç seviyesi, mayıs ayının başında 295 bin 900 TL'ye yükselmişti. Daha sonra ise aracın fiyatı 303 bin 900 TL'ye çıkmıştı.

Son olarak, kasım ayında söz konusu baz modelin fiyatı 402 bin 900 TL'ye kadar yükselmiş durumda.

Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve değişimleri şu şekilde:

2022 model Fiat Egea Sedan:

Easy 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

Mart: 265 bin 900 TL

Nisan: 289 bin 900 TL

Mayıs: 295 bin 900 TL

Haziran: 329 bin 900 TL

Temmuz: 364 bin 900 TL

Ağustos: 379 bin 900 TL

Eylül: 389 bin 900 TL

Ekim: 389 bin 900 TL

Kasım: 402 bin 900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):

Mart: 381 bin 900 TL

Nisan: 389 bin 900 TL

Mayıs: 397 bin 900 TL

Haziran: 455 bin 900 TL

Temmuz: 474 bin 900 TL

Ağustos: 494 bin 900 TL

Eylül: 504 bin 900 TL

Ekim: 514 bin 900 TL

Kasım: 532 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

Mart: 307 bin 900 TL

Nisan: 316 bin 900 TL

Mayıs: 322 bin 900 TL

Haziran: 380 bin 900 TL

Temmuz: 395 bin 900 TL

Ağustos: 436 bin 900 TL

Eylül: 446 bin 900 TL

Ekim: 446 bin 900 TL

Kasım: 464 bin 900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP (manuel dizel):

Mart: 459 bin 900 TL

Nisan: 470 bin 900 TL

Mayıs: 479 bin 900 TL

Haziran: 519 bin 900 TL

Temmuz: 540 bin 900 TL

Ağustos: 562 bin 900 TL

Eylül: 572 bin 900 TL

Ekim: 582 bin 900 TL

Kasım: 600 bin 900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP (manuel benzin):

Mart: 332 bin 900 TL

Nisan: 364 bin 900 TL

Mayıs: 370 bin 900 TL

Haziran: 434 bin 900 TL

Temmuz: 451 bin 900 TL

Ağustos: 469 bin 900 TL

Eylül: 481 bin 900 TL

Ekim: 481 bin 900 TL

Kasım: 499 bin 900 TL

2022 model Fiat Egea Hatchback:

Street 1.4 Fire 95HP (manuel benzin):

Mart: 305 bin 900 TL

Nisan: 311 bin 900 TL

Mayıs: 317 bin 900 TL

Haziran: 368 bin 900 TL

Temmuz: 386 bin 900 TL

Ağustos: 402 bin 900 TL

Eylül: 436 bin 900 TL

Ekim: 436 bin 900 TL

Kasım: 452 bin 900 TL

Street 1.3 Multijet 95HP (manuel dizel):

Mart: 393 bin 900 TL

Nisan: 402 bin 900 TL

Mayıs: 444 bin 900 TL

Haziran: 472 bin 900 TL

Temmuz: 493 bin 900 TL

Ağustos: 513 bin 900 TL

Eylül: 523 bin 900 TL

Ekim: 533 bin 900 TL

Kasım: 551 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):

Mart: 433 bin 900 TL

Nisan: 446 bin 900 TL

Mayıs: 454 bin 900 TL

Haziran: 494 bin 900 TL

Temmuz: 516 bin 900 TL

Ağustos: 535 bin 900 TL

Eylül: 548 bin 900 TL

Ekim: 558 bin 900 TL

Kasım: 576 bin 900 TL

ATRAH DÜZENLEMESİNDE FİYATLAR NASIL ETKİLENECEK?

Hükümetin otomobil vergilerinde matrah artırımına gidileceğini açıklamasının ardından bu kararın, otomobil fiyatlarına yansıması merak ediliyor. Matrah artırımı oranı ve arabanın modeline bağlı olarak 50 ila 100 bin TL arasında indirim gündemde.

1.600 cm3’e kadar olan araçlarda, matrahı 120 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor.

Düzenlemeyle birlikte buradaki 120 bin TL'lik tutar 200 bin TL'ye çıkarılırsa, fiyatlarda buna göre bir değişim olacak.

YÜZDE 70'LİK DİLİMDE BULUNAN ARAÇLAR YÜZDE 45'LİK DİLİME DÜŞECEK

Bu durumda şu anda yüzde 70'lik ÖTV diliminde bulunan araçlar, yüzde 45'lik ÖTV dilimine düşecek.

Yüzde 70'lik hesaplamayla şu anki fiyatı 400 bin TL olan bir aracın ÖTV düzenlemesinden sonraki fiyatı 342 bin 200 TL'ye kadar düşecek.

100 BİN TL'YE YAKIN İNDİRİM

Yüzde 45'lik dilimin matrahı 250 bin TL'ye çıkarılırsa; yüzde 80'lik ÖTV dilimindeki araç yüzde 45 dilimine girecek ve 531 bin TL'lik fiyat, 427 bin 750 TL'ye kadar inecek.