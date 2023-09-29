Fiat Cronos Türkiye fiyatında büyük müjde! Rekor indirim, gerçek fiyatı: Sıfır araç alacaklara müjdesi!

Fiat, Türkiye otomobil pazarında uzun bir süredir önemli bir rol oynamaktadır. Uygun fiyatlı ve yakıt tasarruflu modelleriyle, kullanıcıların takdirini kazanmıştır. İşte bu nedenle, yakın bir zamanda ülkemizde satışa sunulacak olan Cronos'un benzer bir ilgi göreceğini söylemek yanlış olmaz.

Cronos, Fiat'ın sedan segmentindeki temsilcisidir ve Avrupa'da uzun bir süredir satışta bulunmaktadır. Aslında, bu model daha önce Türkiye'ye gelmeyi planlıyordu. Ancak Türkiye'de Egea modelinin büyük bir beğeni kazanması ve Cronos'un daha düşük bir fiyat etiketine sahip olması, işleri değiştirdi. Eğer Fiat, Egea'dan daha uygun fiyatlı olan Cronos'u Türkiye pazarına getirseydi, bu durum Egea satışlarını olumsuz etkileyebilirdi. Bu da İtalyan otomobil devi için istenmeyen bir durumdu. Ancak Egea'nın üretimi sona erdiğinde, Cronos'un yolu açılmış oldu.

Fiat, Türkiye pazarındaki rekabeti artırmak ve Cronos ile liderlik yarışındaki pozisyonunu güçlendirmek istiyor. Aslında, Fiat Cronos'un sedan yapısı, Linea modelini hatırlatıyor. Hatta bazı ülkelerde bu otomobil, Linea adıyla satılıyor.

Cronos'un en büyük avantajlarından biri, mevcut sedan otomobillere göre çok daha ekonomik olmasıdır. Hatta yurt dışındaki fiyatı, ülkemizdeki Egea'nın fiyatının yarısından bile daha düşük. Başka bir deyişle, oldukça bütçe dostu bir seçenek.

Türkiye'de durum ne olacak? Elbette Cronos, Egea'nın tam olarak yarı fiyatına satılmayacak, ancak tahminlere göre başlangıç fiyatı yaklaşık olarak 600 bin TL olacak. Bu fiyat bile Egea'dan çok daha uygun bir seçenek sunacak.

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Ülkemizdeki birçok sedan model, şu anda 1 milyon TL'nin üzerinde bir fiyata sahip. Bu açıdan bakıldığında, Cronos'un 600 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle gelmesi büyük bir avantaj sağlayacak.

Fiat Cronos'un Türkiye pazarında 3 farklı versiyonla yer alması bekleniyor. Bu üç modelden ikisi benzinli motor seçeneğine sahipken, biri hibrit motorla gelecek. Dizel motor seçeneği sunulmayacak.

Yeni Fiat modelinin önümüzdeki yılın başlarında satışa sunulması bekleniyor. Ancak kesin bir tarih henüz belirlenmedi. Muhtemelen Fiat, bu konuda resmi bir açıklama yapacaktır.

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