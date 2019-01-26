FHKC'den ABD'ye kınama: Zorbalığa karşı Venezuela'nın yanındayız

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesinde Fetih'ten sonra 2. büyük grup olan sol eğilimli FHKC tarafından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya darbe yapmak için ülkenin içişlerine müdahale edilmesi kınandı.

"Venezuela'ya yönelik müdahaleler, ABD'nin demokrasi ve insan hakları iddialarının sahteliğini bir kez daha ortaya koydu." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Venezuela'nın hem halk hem de hükümet olarak Filistin halkının haklı mücadelesine destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada FHKC'nin "ABD zorbalığına" karşı Venezuela halkı ve Devlet Başkanı Maduro'nın yanında olduğu vurgulandı.

Venezuela'da hafta içi muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere neden olmuştu.

Guaido kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere aralarında Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala'nın da olduğu bazı ülkeler tarafından tanınmıştı.

Türkiye, Meksika, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.