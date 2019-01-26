0553 313 94 23

FHKC'den ABD'ye kınama: Zorbalığa karşı Venezuela'nın yanındayız

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), ABD'nin Venezuela'nın içişlerine müdahale etmesini kınayan bir açıklama yayımladı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 22:34
FHKC'den ABD'ye kınama: Zorbalığa karşı Venezuela'nın yanındayız

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesinde Fetih'ten sonra 2. büyük grup olan sol eğilimli FHKC tarafından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya darbe yapmak için ülkenin içişlerine müdahale edilmesi kınandı.

"Venezuela'ya yönelik müdahaleler, ABD'nin demokrasi ve insan hakları iddialarının sahteliğini bir kez daha ortaya koydu." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Venezuela'nın hem halk hem de hükümet olarak Filistin halkının haklı mücadelesine destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada FHKC'nin "ABD zorbalığına" karşı Venezuela halkı ve Devlet Başkanı Maduro'nın yanında olduğu vurgulandı.

Venezuela'da hafta içi muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere neden olmuştu.

Guaido kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere aralarında Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala'nın da olduğu bazı ülkeler tarafından tanınmıştı.

Türkiye, Meksika, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 22:34
  1. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)
  2. Venezuela
  3. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. Cenk Tosun'un golü Everton'a yetmedi
    3. "Bu sezon için hedefimizin ne olduğunu..
    4. Denizli'de saman deposunda yangın
    5. Basketbol: Toplu sonuç
    6. GÜNCELLEME - Kırıkkale merkezli hayvan..
    7. "Türkiye hükümeti ile ilişkilerin..
    8. Attığı golle Çin'i yıktı ve Doğu..
    9. TRT'den anlamlı 'aile' belgeseli!
    10. FHKC'den ABD'ye kınama: Zorbalığa..
    11. Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama..
    12. Voleybol: Toplu sonuç
    13. Futbol: TFF 3. Lig
    14. Basketbolda maçında ardından
    15. GÜNCELLEME - Konya'da silahlı saldırı:..
    16. Voleybol: Efeler Ligi
    17. Eskişehir'de otomobil sulama kanalına..
    18. Maçın ardından
    19. Edirne’de "Bocuk Gecesi" kutlandı
    20. Katar'ın yardımı Gazze'de yoksul..
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    AK Parti Gaziantep belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti Gaziantep belediye başkan adayları listesi 2019
    O ülkede halka sokağa inin çağrısı
    O ülkede halka sokağa inin çağrısı
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi