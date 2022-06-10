Feyzioğlu'ndan çarpıcı sözler: TBB'nin hedefi Erdoğan'ı devirmek

Türkiye Barolar Birliği Eski Başkanı ve ceza hukuku profesörü Metin Feyzioğlu BluTV'deki "40" programına konuk oldu.

Programın sunucusu Cansu Canan Özgen'in sorularını cevaplayan Metin Feyzioğlu, gündeme oturacak açıklamalarda bulundu.

Feyzioğlu, Erinç Sağkan Başkanlığı'ndaki Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) şu andaki amacının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek olduğunu dile getirdi.

Millet İttifakı üyelerinin bir araya gelerek oluşturduğu altılı masa görüşmeleriyle ilgili de konuşan Feyzioğlu, "6+1 değil aslında o. Altı siyasi parti HDP’nin kurduğu masada oturuyorlar. Masanın kendisi HDP." ifadelerini kullandı.

İşte Feyzioğlu'nun programda yaptığı dikkat çeken açıklamalar;

'Hedefleri Erdoğan'ı devirmek'

Metin Feyzioğlu meslektaşlarına kırgın mı?

Hayır. Hiçbir kırgınlığım yok. Ben hizmet aşkıyla yanan bir insanım, hizmet ettim, o dönem benim için bitti.

Diyeceksiniz ki, neden eleştiriyorsun yeni yönetimi… Çok kısıtlı eleştiriyorum. Eleştirmeye girecek olsam bunun 10 katını, 100 katını hak edecek işler yapıyorlar ama, başkaları yapsın istiyorum eleştiriyi…

Bu arkadaşlarımızın talip olurken tek projeleri Metin Feyzioğlu’nun ‘altı benzemez’ olarak devirmek olduğu için, bir proje geliştirme durumunda değiller. Bunların bir tek ortak noktası vardı, Metin Feyzioğlu’nu gönderelim, başka projeleri yok. Seçildiği günden bu yana bu arkadaşlarımız, Metin Feyzioğlu’nu devirdik sıra diğer tek adamda. Doğrudan doğruya siyasettir bu. Metin Feyzioğlu’nu devirdik şimdi Tayyip Erdoğan’ı devirmekte! Metin Feyzioğlu gitti, diğer diktatörün devrilmesine sıra geldi gibi… CHP’nin programlarına katılma, HDP’nin programlarına katılma… Benim üstümden, bana vurarak ve artık eleştiri sınırını çok zorlayan cümleler ve saldırılarda bulunarak siyasetlerine devam ettikleri sürece, ben de gördüğüm her şeyi değil, görmemenin mesleğime saygısızlık olacağını düşündüğüm fahiş konuları dile getiririm.

'CHP HDP arasında doğrudan ilişki var'

CHP ve HDP arasında nasıl bir ilişki var?

Doğrudan bir ilişki var. CHP seçmeninin büyük kısmı Atatürkçü, Cumhuriyetçi bir seçmen. Ülkenin geleceğine dair kaygılar taşıyor, bu kaygılara da saygıyla yaklaşmak lazım. Bu seçmen HDP’nin duruşundan, PKK ile organik ilişkisinden fevkalade rahatsız, dolayısıyla CHP kendi seçmeninden HDP ile bağlantısını gizlemek zorunda hissediyor kendini… Bu kanıya nasıl vardınız diyorsunuz; bir yabancı deyiş vardır: ‘Ördek gibi yürüyorsa ördek gibi vaklıyorsa o ördektir başka kanıt arama’ Bu İngilizlerin sözüdür ve bilimsel yerlerde de kullanırlar, her şey ortada değil mi?

Artık Barolar Birliği Başkanı değilim, kendi adıma konuşuyorum…

6+1 değil aslında o. Altı siyasi parti HDP’nin kurduğu masada oturuyorlar. Masanın kendisi HDP.

Altılı diye tabir ettikleri, masasını HDP’nin kurduğu bu yapıdan çıkan Anayasa önerisinin içinde Türk Milleti görüyor musunuz? HDP’nin söyleminde de göremezsiniz. Anadolulu tabirini bulursunuz. O yüzden Türk Milleti dememek için Atatürk dememek için çırpınmışlar. Bu ülkeye CHP’nin yapabileceği en büyük iyilik nedir biliyor musunuz, kendi seçmenini de rahatlatır; HDP’ye ‘ya biz senle kenarlarda kuytularda elele görüşeceğimize, açıktan şu işbirliğini yapalım deseydi, demez, demedi, demeyecek; açıktan sana şart koşuyorum, sen PKK’yi lanetle, araya mesafeni koyduğunu söyle, terörle mücadelede tabanının PKK’ya karşı konumlanması için sen PKK’yı lanetle, bende seninle aslanlar gibi ortaya çıkayım, seni gizlemeyeyim kuytularda, herkese takdim edeyim’ demesi lazım. İnanınız PKK sayesinde kaybedeceği oyun mislini ve mislini kararsız seçmenden alırdı. Ama yapmadı, yapamayacak.