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Gündem Fetullah Gülen'in darbe şifresi: Kapadokya sakinleri
Gündem

Fetullah Gülen'in darbe şifresi: Kapadokya sakinleri

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Antrparantez umum adına konuşuyorum. Kapadokya Sakinleri oradaki serkarlar adına konuşuyorum. Erzincan ve İzmir zelzelesini Sakarya zelzelesini hatırlayın. Bir kulak çekme bir şefkat tokadı mahiyetinde idi" ifadeleriyle darbe talimatı verdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 13:51:00 -

Türkiye 5 yıl önce demokrasi tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşadı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) militanları 15 Temmuz'da 251 vatandaşımızı şehit etti.

Eli kanlı FETÖ'nün ABD'deki sığıntı elebaşısı Fetullah Gülen'in 19 Mart 2016 yılında yaptığı açıklamasında kullandığı şifreli sözlerle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki uyuyan hücrelerine darbe talimatı verdiği ortaya çıktı.

15 Temmuz'dan bir kaç ay önce Gülen yaptığı açıklamada "Antrparantez umum adına konuşuyorum. Kapadokya Sakinleri oradaki serkarlar adına konuşuyorum. Erzincan ve İzmir zerzelesini Sakarya zerzelesini hatırlayın. Bir kulak çekme bir şefkat tokatı mahiyetinde idi" ifadelerini kullanıyor.

Terörist başının söz konusu açıklamasında dikkat çeken "Kapadokya Sakinleri" ifadesinin tanımladığı kitle ise darbe girişiminde bulunan teröristlerdi.

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