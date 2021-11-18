Fetullah Gülen'e "yeğen" darbesi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalandıktan sonra tutuklanan FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, mahkemede, örgütün ABD yapılanması konusunda itiraflarda bulundu.

FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanmaları' ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağladığı iddia edilen Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp, 31 Mayıs'ta Türkiye'ye getirildi.

DHA'da yer alan habere göre FETÖ lideri Fetullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen hakkında soruşturmasını tamamlayarak, iddianame düzenledi.

İddianamede, Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame sonrası Gülen'in yargılanmasına devam edildi.

"Örgütün ABD teşkilat şemasını itiraf etti"

Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmaya Selahaddin Gülen ve avukatı katıldı. Gülen, ABD'de kaldığı sürede amcası Fetullah Gülen'i ziyaret edip sohbetlerine katıldığını, evlenmek için Türk pasaportuyla Kenya'ya gittiğini ve burada yakalandığını ifade etti. Gülen, ABD'nin New Jersey eyaletinde bir kolejde teknik eleman olarak çalıştığını, bu okulun yöneticileri ve müdürlerinin örgüt üyeleri olduğunu söyleyerek, isimlerini verdi. Örgütün ABD yapılanması konusunda da itiraflarda bulunan Gülen, birçok örgüt üyesinin ismini vererek yapılanmayı ifşa etti. Gülen, örgüte ilişkin bütün bildiklerini anlattığını, örgütle ilişkili 212 kişinin ismini verdiğini belirterek etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanık avukatının beyanlarını dinledikten sonra eksik evrakların giderilmesine, dosyada yer alan İngilizce raporların çevirilerinin yapılmasına ve Selahaddin Gülen'in tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.