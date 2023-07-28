Fetullah Gülen, Türkiye’ye iade mi ediliyor! Hakan Fidan detayı tam bomba

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, uzun süredir Pensilvanya'da unutulmuş havası veren Fetullah Gülen'in Türkiye’ye iadesi için yeni bir sürecin başlayabileceğine işaret etti. “Türkiye'nin elinde yeni Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan gibi bir koz var. Fidan, muhataplarını ikna edebilecek, örgütün iç yüzünü en iyi bilen, 15 Temmuz'dan bu yana örgütle en çok mücadele eden isimlerin başında geliyor. Uluslararası koşullar, yüklenmek için hiç bu kadar uygun olmamıştı. Belki de tam sırasıdır!” ifadelerini kullanan Tayiz, yazısında şunları kaydetti:

“15 Temmuz hain darbe kalkışmasının üzerinden geçen 7 yılda şüphesiz birçok şey değişti. Örgüte Türkiye'de nefes aldırılmadığı da az çok doğru. Fakat nedense 251 vatandaşımızın şehit edildiği, 2 bin 196 kişinin ise yaralandığı katliam gecesinin baş sorumlusu terör örgütü FETÖ lideri Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki konforlu ikameti şu ana kadar değişmedi veya hiç bozulmadı.

Ülkemizin artan jeopolitik gücünden bu kadar bahsedip Gülen'e koruma sağlayan, Pensilvanya'da krallar gibi ağırlamaya devam eden ABD üzerindeki etkimizin neden hep yerinde saydığını açıklamak herhalde zor bir çelişki.

FETÖ içinde de bugünlerde 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla ilgili ciddi bir tartışma yürüyor. Örgütün en üst düzey isimlerinden Osman Ateş, yaptığı video yayınlarında örgüt lideri Gülen'in darbeye "ikna" edildiğini açık açık belirtti. Bu ifadeler o kadar önemli ki, örgüt içinde de "Gülen'in iadesine uzanacak bir süreci başlatacak kadar tehlikeli" bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Osman Ateş, örgütte sıradan bir isim değil. 25 yıldır Gülen'in yanında. FETÖ'cülerin ifadesiyle Şimşek "Gülen'in dizi dibinde yetişen, onun yanından bir an olsun ayrılmayan" bir isim. Bu itirafları, yeni birtakım gelişmelerin habercisi gibi görünüyor. İşin ucu Pensilvanya'ya uzanıyor, anlayacağınız.

FETÖ, ABD kontrolünde bir örgüt. CIA'nin kontrolü dışında hiçbir gelişme, örgüt içi mücadele falan yaşanmaz.

15 Temmuz darbe kalkışmasının emrini Gülen'in verdiğine dair deliller şüphesiz söz konusuydu. Ancak FETÖ'nün siyasetteki iç uzantıları "kontrollü darbe" söylemiyle Gülen'in darbedeki rolünü sürekli karartmaya çalıştı. Osman Ateş'in itiraflarıyla artık Gülen'in (ikna edildiği için) darbe emrini verdiği daha da bir sabit hale gelmiş oldu.

Bu ifşaatlar, uzun süredir Pensilvanya'da unutulmuş havası veren Gülen'in iadesi için yeni bir süreci başlatabilir mi? Türkiye'nin elinde yeni Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan gibi bir koz var. Fidan, muhataplarını ikna edebilecek, örgütün iç yüzünü en iyi bilen, 15 Temmuz'dan bu yana örgütle en çok mücadele eden isimlerin başında geliyor. Uluslararası koşullar, yüklenmek için hiç bu kadar uygun olmamıştı. Belki de tam sırasıdır!”