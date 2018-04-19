'FETÖ'yü de yargılayıp serbest mi bırakacağız?'

28 Şubat cuntacılarının yargılandığı davada verilen karara toplumun her kesiminden tepkiler gelmeye devam ediyor. Akit’e açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, müebbet alan cuntacı paşaların tutuksuz yargılanması kararına sert tepki göstererek, “Vicdanları rahatlatması gerekirken; 28 Şubat darbecileri lehine verdiği kararla milli vicdanı kanatan yargı, toplum nazarında bir itimatsızlık kararının da altına imza atmıştır. Bu karar, dolaylı olarak da 15 Temmuz kıyamının tahkir edilmesidir” dedi.

MİLLETİN KAFASI KARIŞIK

Kararın, özellikle sosyal medya üzerinden sıkça sorulan; “FETÖ elebaşı ABD’den getirilmiş olsa ve 28 Şubat darbecilerinin yargılandığı mahkemede yargılansa aldığı ceza ne olursa olsun serbest mi kalacak?” sorusunu gündeme getirdiğini hatırlatan Saral, şöyle devam etti: “Bu soruya mahkemenin mantıklı cevap vermesini istiyoruz. Kaldı ki yaş haddini gerekçe göstererek sanığın serbest bırakılması kanuni bir mecburiyet ise 28 Şubat’ta suçu olmadığı halde tutuklanıp cezaevine atılan ve 21 yıldır cezaevinde olan 85 yaşındaki Ahmet Kılıç içeride iken, müebbet hapis cezası almış 79 yaşındaki Çevik Bir neden dışarıdadır?”

BU NASIL ADALET!

28 Şubat darbesinin, dönemin meşru hükümetine ve milli vicdana karşı, sermaye, silahlı/silahsız bürokrasi ve medyanın müşterek olarak yürüttükleri hukuk dışı bir kalkışma olduğunu hatırlatan Oktay Saral, “Bu anlamda bir darbenin failleri en azından katalog suçları kapsamında da değerlendirilerek tutuklu yargılanması gerekirken 28 Şubat darbecilerine yapılan tutuksuz yargılama, hukuksuz bir yargılanma oluşunu tescil için yeterlidir. Karar müebbet, sanıklar serbest bu nasıl adalet?” şeklinde tepki gösterdi.