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'FETÖ'yü de yargılayıp serbest mi bırakacağız?'

Akit’e açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, müebbet alan cuntacı paşaların tutuksuz yargılanması kararına sert tepki göstererek, “Vicdanları rahatlatması gerekirken; 28 Şubat darbecileri lehine verdiği kararla milli vicdanı kanatan yargı, toplum nazarında bir itimatsızlık kararının da altına imza atmıştır. Bu karar, dolaylı olarak da 15 Temmuz kıyamının tahkir edilmesidir” dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 13:23
'FETÖ'yü de yargılayıp serbest mi bırakacağız?'

28 Şubat cuntacılarının yargılandığı davada verilen karara toplumun her kesiminden tepkiler gelmeye devam ediyor. Akit’e açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, müebbet alan cuntacı paşaların tutuksuz yargılanması kararına sert tepki göstererek, “Vicdanları rahatlatması gerekirken; 28 Şubat darbecileri lehine verdiği kararla milli vicdanı kanatan yargı, toplum nazarında bir itimatsızlık kararının da altına imza atmıştır. Bu karar, dolaylı olarak da 15 Temmuz kıyamının tahkir edilmesidir” dedi.

MİLLETİN KAFASI KARIŞIK

Kararın, özellikle sosyal medya üzerinden sıkça sorulan; “FETÖ elebaşı ABD’den getirilmiş olsa ve 28 Şubat darbecilerinin yargılandığı mahkemede yargılansa aldığı ceza ne olursa olsun serbest mi kalacak?” sorusunu gündeme getirdiğini hatırlatan Saral, şöyle devam etti: “Bu soruya mahkemenin mantıklı cevap vermesini istiyoruz. Kaldı ki yaş haddini gerekçe göstererek sanığın serbest bırakılması kanuni bir mecburiyet ise 28 Şubat’ta suçu olmadığı halde tutuklanıp cezaevine atılan ve 21 yıldır cezaevinde olan 85 yaşındaki Ahmet Kılıç içeride iken, müebbet hapis cezası almış 79 yaşındaki Çevik Bir neden dışarıdadır?”

BU NASIL ADALET!

28 Şubat darbesinin, dönemin meşru hükümetine ve milli vicdana karşı, sermaye, silahlı/silahsız bürokrasi ve medyanın müşterek olarak yürüttükleri hukuk dışı bir kalkışma olduğunu hatırlatan Oktay Saral, “Bu anlamda bir darbenin failleri en azından katalog suçları kapsamında da değerlendirilerek tutuklu yargılanması gerekirken 28 Şubat darbecilerine yapılan tutuksuz yargılama, hukuksuz bir yargılanma oluşunu tescil için yeterlidir. Karar müebbet, sanıklar serbest bu nasıl adalet?” şeklinde tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 13:23
  1. FETÖ
  2. 28 Şubat
  3. Oktay Saral
  4. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

YORUM YAZ

  • NevşehirliNevşehirli29 dk önce
    Avrupa kanunlarini uyguladigimiz icin pek Hakki aramamak gerek,parasi olan kazanir = yani sağlam avukati olan haklidir.Bu avrupada böyle.
  • A. ÖzA. Öz4 sa önce
    chpkk nın arka bahçesi bu fatoşçu hakimlersayesinde60 senedir haklı haksız , haksız haklı oluyordu davalarda. tabii parası olan haksızda olsa işi götürüyordu. ispatımı açın 2006/723 nolu dosya çağlayan adliyesi 3, fikri ve sınai hakl. hukuk mhk. yargıtay aşamasıda bitmiş fatoşçular kazandı. dosya arşivde tabii yok etmedilerse. dosyanın tüm fotokopileride bende.avukat , bilirkişi , hakim paslaşmasıyla nasıl gol atılır okuyun. bilirkişi bile davalıların avukatıyla aynı müessesede görevli çıktı , gerekçe tesadüfmüş.ona rağmen davalılar kazandı. işte rezalet okuyun öğrenin.Ben davacı A.öz
  • abdoabdo4 sa önce
    adaleti değil 50 yıldır rezaleti yaşıyor tc halkı bu fatöşçü hakimler yüzünden. kanlarımızı sülükten beter emdi bu hakim diyemeyeceğim teröristler yüzünden bu ülkede rezalet kanunları hakim oldu. yeter artık bıktık bu hakimleri yargılayacak bir mecii yokmu hsk ne iş yapıyor has...ikim kurumu olmuş. disiplin nerede denetim nerede. yetti gari.
  • hasan hüseynhasan hüseyn4 sa önce
    abd vb. yargı sistemlerinde karşılıklı anlaşmalı kararlar var ama biz de bildiğimiz kadarı ile yok.insanların hürriyetinden yoksun bırakılmaları çok hoş değil ama mecburen zaruri.Eşitlik ilkesinin gereği olarak vuku bulmuş veya bulacak bir çok dava bu taktirde sıkıntılı hale gelmedi mi?
  • vatan severvatan sever5 sa önce
    cuntacılar yatacak içeride toplumu germeyin suçcezasız kalamazonların acıları hala içimizde ey yargı gerğini yapın milleti içertmeyin
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