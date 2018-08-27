FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alındı
Balıkesir merkezli 8 il ve KKTC'de terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda FETÖ'nün mahrem imamlarıyla belirli aralıklarla ankesörlü telefon üzerinden görüşme yaptığı belirlenen bir binbaşı ve bir teğmenin de aralarında bulunduğu 15 asker yakalandı.27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:14
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden periyodik aralıklarla görüşme yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Ankara, Konya, Hatay ve Amasya ile KKTC'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda halen görevde olan biri binbaşı, biri teğmen, 13'ü astsubay olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'e getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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